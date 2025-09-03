ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:43, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    بەستەرەكتەگى جول اپاتى: اۋرۋحانادا جاتقان 3 بالانىڭ قازىرگى جاعدايى قالاي

    سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسى ءۇرجان اۋدانى بەستەرەك اۋىلىندا كولىك قاققان 3 بالا ءالى اۋرۋحانادا جاتىر.

    ا
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ەكى بالا استانا قالالىق  2-بالالار اۋرۋحاناسىنا جاتقىزىلعان.

    - 9 جاستاعى قىزعا بارلىق قاجەتتى ەمدەۋ-دياگنوستيكالىق شارالار جۇرگىزىلدى. قازىرگى جاعدايى قاناعاتتانارلىققا جاقىن. شاعىمى جوق. ەرتەڭ اۋرۋحانادان شىعارۋعا دايىندالىپ جاتىر، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    7 جاستاعى ۇلدىڭ دا جاعدايى قاناعاتتانارلىققا جاقىن. ول دا 4-قىركۇيەكتە مەديتسينالىق مەكەمەدەن شىعارىلادى.

    - ال 10 جاستاعى قىز «سەمەي مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق- نىڭ رەانيماتسيا بولىمىنە گوسپيتاليزاتسيالانعان. بالا جاعدايى اسا اۋىر، كومادا جاتىر. قاجەتتى ەمدەۋ-دياگنوستيكالىق شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن مالىمەتتە.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اباي وبلىسىنداعى ءۇش بالانىڭ ءومىرىن قيعان جول اپاتىنا قاتىستى كۇدىككە ىلىنگەن جۇرگىزۋشى ەپيلەپسيامەن ەسەپتە تۇرعانىمەن، قالايشا جۇرگىزۋ كۋالىگى بولعانى تەكسەرىلىپ جاتقانى حابارلانعان.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار