بەستەرەكتەگى جول اپاتى: اۋرۋحانادا جاتقان 3 بالانىڭ قازىرگى جاعدايى قالاي
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسى ءۇرجان اۋدانى بەستەرەك اۋىلىندا كولىك قاققان 3 بالا ءالى اۋرۋحانادا جاتىر.
وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ەكى بالا استانا قالالىق 2-بالالار اۋرۋحاناسىنا جاتقىزىلعان.
- 9 جاستاعى قىزعا بارلىق قاجەتتى ەمدەۋ-دياگنوستيكالىق شارالار جۇرگىزىلدى. قازىرگى جاعدايى قاناعاتتانارلىققا جاقىن. شاعىمى جوق. ەرتەڭ اۋرۋحانادان شىعارۋعا دايىندالىپ جاتىر، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
7 جاستاعى ۇلدىڭ دا جاعدايى قاناعاتتانارلىققا جاقىن. ول دا 4-قىركۇيەكتە مەديتسينالىق مەكەمەدەن شىعارىلادى.
- ال 10 جاستاعى قىز «سەمەي مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق- نىڭ رەانيماتسيا بولىمىنە گوسپيتاليزاتسيالانعان. بالا جاعدايى اسا اۋىر، كومادا جاتىر. قاجەتتى ەمدەۋ-دياگنوستيكالىق شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اباي وبلىسىنداعى ءۇش بالانىڭ ءومىرىن قيعان جول اپاتىنا قاتىستى كۇدىككە ىلىنگەن جۇرگىزۋشى ەپيلەپسيامەن ەسەپتە تۇرعانىمەن، قالايشا جۇرگىزۋ كۋالىگى بولعانى تەكسەرىلىپ جاتقانى حابارلانعان.