بەردەنوۆ ءىسى: ەكى تاراپ تا اپەللياتسياعا شاعىم ءتۇسىردى
شىمكەنت. KAZINFORM - قالالىق سوتتىڭ اپەللياتسيالىق القاسى شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆ پەن 9 جىلعا سوتتالعان ەرنار جيەمبايعا قاتىستى رەزونانستى ءىس بويىنشا بەرىلگەن شاعىمداردى قارايدى.
سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى «Kazinform» اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا اپەللياتسيانى ەكى تاراپ تا تۇسىرگەنىن راستادى.
- اپەللياتسيالىق شاعىمداردى قاراۋ 8-قازان كۇنى ساعات 12:00 دە شىمكەنت قالالىق سوتىنىڭ عيماراتىندا وتەدى، - دەپ حابارلادى سوتتا.
ەسكە سالا كەتەيىك، داۋلى ءىس 20-تامىزدا اياقتالعان بولاتىن. قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوت ەرنار جيەمبايدى ورتا قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىندە 9 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا ۇكىم شىعاردى. سونىمەن قاتار ول جابىرلەنۋشىگە 30 ا ە ك (2025-جىلى - 117960 تەڭگە) كولەمىندە وتەماقى تولەۋگە مىندەتتەلدى.
بۇل ىستە رۋسلان بەردەنوۆ جابىرلەنۋشى رەتىندە تانىلدى. وعان 21-ساۋىردە شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعانىنا ەكى اي تولعان كەزدە قاستاندىق جاسالعان.
شەنەۋنىك جاراقات الىپ، شۇعىل تۇردە اۋرۋحاناعا جەتكىزىلىپ، وتا جاسالدى.
كۇدىكتى ەرنار جيەمباي قىلمىس ورنىندا ۇستالىپ، وعان «ادام ولتىرۋگە وقتالۋ» بابى بويىنشا ايىپ تاعىلدى. ءىس سوتقا 22-شىلدەدە جولدانىپ، 20-تامىزدا سۋديا ءابىنۇر قارابايەۆ ۇكىمىن جاريالادى.
ەرنار جيەمباي سول كەزدە اپەللياتسيا بەرۋگە نيەتى جوق ەكەنىن ايتقان، ءبىراق ونداي مۇمكىندىكتى جوققا شىعارماعان. ال رۋسلان بەردەنوۆتىڭ مۇددەسىن قورعاعان جەڭىس تىنىبەك جابىرلەنۋشى تاراپىنان اپەللياتسيا بەرىلەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
29-تامىزدا رۋسلان بەردەنوۆ ءوزىنىڭ وتىنىشىمەن اكىم ورىنباسارى قىزمەتىنەن كەتتى.
ەندى بۇل رەزونانستى ءىستىڭ تاعدىرىن اپەللياتسيالىق القا قايتا قارايدى.