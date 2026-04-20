بەكتەنوۆ «سيفرلىق پوليتسەي» جوباسىن ەنگىزۋدى جەدەلدەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ق ر ۇكىمەتىنىڭ جانىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيانىڭ وتىرىسىن وتكىزدى.
وندا رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان كونستيتۋتسيانىڭ نورمالارىن ساپالى جانە جەدەل ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن بەكىتۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
- مەملەكەت باسشىسى وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭعا قول قويدى. وسى زاڭعا سايكەس قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋعا جاۋاپتى سۋبەكتىلەردىڭ تىزبەسى مەن ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيانىڭ قۇرامى كەڭەيتىلدى. سونىمەن قاتار جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان كونستيتۋتسيادا قۇقىقتىق مەملەكەتتى نىعايتۋعا، قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە كەز كەلگەن قۇقىق بۇزۋشىلىققا «مۇلدەم توزبەۋشىلىكتى» ورنىقتىرۋعا باعىتتالعان «زاڭ مەن ءتارتىپ» ۇستەمدىگى نەگىزگى قاعيداتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە كورىنىس تاپقان. زاڭنامالىق دەڭگەيدەگى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ جۇمىستارىنا بارلىق مەملەكەتتىك ورگانداردى، ازاماتتاردى جانە جەرگىلىكتى قوعام وكىلدەرىن تارتۋ. بۇل - بارشامىزعا ورتاق مىندەت، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر اتاپ وتكەندەي، ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيانىڭ الداعى جۇمىسى «زاڭ مەن ءتارتىپ» كونستيتۋتسيالىق قاعيداتىن جۇزەگە اسىرۋعا جانە بەرىك ورنىقتىرۋعا باعىتتالاتىن بولادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن ازىرلەنگەن قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ تۇجىرىمداماسىن قوعاممەن سەرىكستەستىكتە جۇزەگە اسىرۋ بارىسى تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ باياندادى. پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ، قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ، سونداي-اق جامبىل جانە اقتوبە وبلىستارىنىڭ اكىمدەرى ءسوز سويلەدى.
تۇجىرىمداما مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىنىڭ قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋدىڭ تۇتاس جۇيەسىن قالىپتاستىرۋداعى كۇش-جىگەرىن شوعىرلاندىرۋعا باعىتتالعان. ونىڭ نەگىزگى ەلەمەنتتەرى - ەرتە ەسكەرتۋ، ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل جانە قاۋىپسىزدىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ.
ءتيىستى ءىس-قيمىل جوسپارى شەڭبەرىندە ءبىرقاتار شارا قابىلداندى:
بيىل 2-ناۋرىزدان باستاپ «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» جاڭا زاڭ كۇشىنە ەندى.
ينتەرنەت-الاياقتىققا قارسى ءىس-قيمىل ماقساتىندا ۇيالى بايلانىس ابونەنتتەرىن بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ ەنگىزىلدى، سونداي-اق ب ۇ ۇ- نىڭ كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى كونۆەنتسياسىنا قول قويىلدى.
تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىققا قارسى ءىس-قيمىل جوسپارى جانە اگرەسسورلارعا پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتۋ ەرەجەلەرى بەكىتىلدى. وتكەن جىلى 1 مىڭعا جۋىق ازاماتقا پسيحولوگيالىق تۇزەتۋ تاعايىندالدى.
ستالكينگ پەن نەكەگە ماجبۇرلەگەنى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلدى.
ەلەكتروندىق بىلەزىكتەردى قولدانا وتىرىپ، بۇرىن سوتتالعان ادامداردىڭ مىنەز-قۇلقىنا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ جولىمەن رەتسيديۆتىك قىلمىستىڭ الدىن الۋ شارالارى جۇزەگە اسىرىلدى.
ءى ءى م مالىمەتتەرى بويىنشا، جاڭا فورماتتاردى ەنگىزۋ جانە زاڭنامانى جەتىلدىرۋ قازاقستاندا قىلمىس دەڭگەيىنىڭ وتكەن جىلى %6 عا، وسى جىلدىڭ 1-توقسانىندا %9 عا تومەندەۋىنە ىقپال ەتتى. سونىمەن قاتار، ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ اقتوبە، اتىراۋ، جامبىل، باتىس قازاقستان، قىزىلوردا، ماڭعىستاۋ جانە اباي وبلىستارى اكىمدىكتەرى تاراپىنان شارالاردى كۇشەيتۋدى تالاپ ەتەتىن ءبىرقاتار ماسەلەلەرگە توقتالدى. اتاپ ايتقاندا، پوليتسيا پۋنكتتەرىنىڭ قۇرىلىسىن سالۋ جانە رەكونسترۋكتسيالاۋ، جول قوزعالىسى ەرەجەسىن (ج ق ە) بۇزۋ دەرەكتەرىن تىركەۋدىڭ اۆتوماتتى جۇيەلەرىن ورناتۋ، بايلانىس ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جانە تاعى دا باسقالار تۋرالى ايتتى.
پرەمەر-مينيستر جەكەلەگەن وڭىرلەردە پوليتسيانى جابدىقتاندىرۋ بويىنشا شارالار ورىندالماي وتىرعانىنا نازار اۋدارتتى. اكىمدىكتەرگە تۇجىرىمداما جوسپارىنىڭ ورىندالۋىنا جان-جاقتى تالداۋ جۇرگىزىپ، بيىل ولاردى جۇزەگە اسىرۋ تاپسىرىلدى.
قۇقىقتىق وقۋ-اعارتۋ بويىنشا قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا باياندادى. اقپاراتتىق جۇمىستار زاڭناما نورمالارىن ءتۇسىندىرۋ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ، الاياقتىق پەن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس سياقتى باعىتتار بويىنشا جۇرگىزىلۋدە.
ولجاس بەكتەنوۆ قۇقىقتىق وقۋ-اعارتۋ ماسەلەسىندە وڭ ديناميكا بار ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ونى ودان ءارى دامىتۋدى، سونىڭ ىشىندە ماقساتتى توپتارمەن اتاۋلى جۇمىس ارقىلى جانە حالىقپەن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ وزەكتى قۇرالدارىن پايدالانۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرۋدى تاپسىردى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ازاماتتاردىڭ دەربەس دەرەكتەرىن قورعاۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل ماقساتىندا اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ايىپپۇلدار كولەمى 100 دەن 1000 ا ە ك- كە دەيىن جانە دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ سالاسىندا 1000 نان 2000 ا ە ك- كە دەيىن ۇلعايتىلعان. قولجەتىمدىلىگى شەكتەۋلى دەربەس دەرەكتەرمەن جۇمىس ىستەيتىن وپەراتورلارى ءۇشىن بيومەتريالىق اۋتەنتيفيكاتسيا ەنگىزىلگەن. ودان بولەك، رۇقسات ەتىلمەگەن ترافيكتى (فرودتى) وتكىزۋگە جول بەرمەۋ، بايلانىس وپەراتورلارىندا انتيفرود-ورتالىقتاردىڭ مىندەتتى تۇردە بولۋى جانە ۇلتتىق بانكتىڭ انتيفرود-ورتالىعىمەن ينتەگراتسيالانۋى بويىنشا تالاپتار ەنگىزىلدى. سونداي-اق SIM- كارتالاردى اكەلۋ مەن تىركەۋدى رەتتەۋ جانە باسقا دا ءبىرقاتار شارالار ەنگىزىلدى.
- كيبەرقىلمىسكەرلەر جيى رەتتە زاماناۋي سيفرلىق تەحنولوگيالاردى جەدەلىرەك پايدالانىپ كەتىپ جاتادى. سوندىقتان، ينتەرنەت-الاياقتىققا قارسى ءىس-قيمىل بويىنشا اناعۇرلىم ءتيىمدى شارالار قاجەت. وسىعان بايلانىستى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، الاياقتىق ترانزاكسيالاردى بۇعاتتاۋ، سونداي-اق مەملەكەتتىك ورگاندار مەن بانكتەر اراسىندا دەرەكتەر الماسۋ، جالعان call-ورتالىقتاردى انىقتاۋ تەتىكتەرى بويىنشا قوسىمشا ۇسىنىستار ەنگىزۋدى تاپسىرامىن. «سيفرلىق پوليتسەي» جوباسىن ەنگىزۋدى جەدەلدەتىپ، كيبەرۆولونتەرلىك پراكتيكانى جانە كادرلار دايارلاۋدى كەڭەيتۋ قاجەت، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
سونداي-اق «ەۋروپا كەڭەسىنىڭ كومپيۋتەرلىك قىلمىستار تۋرالى كونۆەنتسياسىن راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىن كەلىسۋ جۇمىسىن قىسقا مەرزىمدە اياقتاۋ تاپسىرىلدى.
سونداي-اق جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ بۇرىن سوتتالعان ادامداردى قايتا الەۋمەتتەندىرۋ بويىنشا جۇرگىزىپ جاتقان جۇمىستارى قارالدى. پرەمەر-مينيستر الداعى راقىمشىلىققا بايلانىستى وسى باعىتتا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
وتباسىلىق-تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق سالاسىندا پروفيلاكتيكالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق جۇمىستى كۇشەيتۋ قاجەت. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە زورلىق-زومبىلىققا بەيىم ادامداردى پسيحولوگيالىق تۇزەۋ اۋقىمىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق داعدارىس ورتالىقتارى قىزمەتتەرىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ تاپسىرىلدى. اكىمدىكتەرگە وسى ماسەلەنى وڭىرلىك كوميسسيالاردىڭ وتىرىستارىندا قاراۋ ارقىلى بارلىق ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىن كۇشەيتۋ جۇكتەلدى.
پرەمەر-مينيستر اكىمدىكتەردىڭ جۇمىسىنىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى - پوليتسيا ورگاندارى ءۇشىن، ونىڭ ىشىندە م ج ءا تەتىكتەرىن پايدالانۋ ارقىلى نىساندار سالۋ بولۋعا ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ مىندەتى - ەلدى مەكەندەردىڭ اۋماقتارىندا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ.
ماسەلەنى قاراۋ قورىتىندىسىندا ولجاس بەكتەنوۆ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ تۇجىرىمداماسى ءىس-شارالارىنىڭ ساپالى ورىندالۋىن ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەلىك ۇكىمەت دەرەكتەر ورتالىقتارى القابى جوباسىنىڭ ىسكە اسۋىن جەدەلدەتۋدى تاپسىرعان ەدى.