بازارلاردا 80 نەن استام دەلدال انىقتالدى - ساۋدا كوميتەتى
استانا. KAZINFORM - ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ ساۋدا كوميتەتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس بازارلارداعى ءونىمسىز دەلدالدارمەن كۇرەس جۇمىستارىن كۇشەيتىپ جاتىر.
كوميتەت ءتوراعاسى ەرنۇر جاۋتىكبايەۆ قاراعاندى قالاسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا كوتەرمە جانە امبەباپ بازارلاردى ارالاپ، بيزنەس وكىلدەرىمەن، بازار يەلەرىمەن جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. جيىندا ساۋدا تىزبەگىندەگى جاسىرىن دەلدالدىق سحەمالاردى جويۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
- وڭىرلىك كوميسسيالاردىڭ جۇمىسىن كۇشەيتۋ قاجەت. مەملەكەتتىك كىرىستەر، ىشكى ىستەر، مونوپولياعا قارسى ورگان جانە ساۋدا دەپارتامەنتى ساۋدا تىزبەگىن رەتكە كەلتىرۋى ءتيىس. وڭىرلەردى ارالاۋ بارىسىندا جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلمەي ساۋدا جاساپ وتىرعاندار بار ەكەنىن كوردىك. دەلدالدىق سحەمالار اشىق ءجۇرىپ جاتىر، سوعان كوز جۇما قاراۋعا بولمايدى، - دەدى ەرنۇر جاۋتىكبايەۆ.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، بازارلارداعى پروتسەستەردى سيفرلاندىرۋ - دەلدالداردى جويۋدىڭ نەگىزگى تەتىگى. وسى ماقساتتا ساۋدا ەرەجەلەرى جاڭارتىلىپ، بازار اكىمشىلىكتەرىنە بارلىق كەلىسىمشارتتار مەن تولەمدەردى اقپاراتتىق جۇيە ارقىلى جۇرگىزۋ مىندەتتەلگەن.
جىل باسىنان بەرى قاراعاندى وبلىسىندا 41، ۇلىتاۋ وبلىسىندا 44 ءونىمسىز دەلدال انىقتالىپ، ساۋدا تىزبەگىنەن شىعارىلعان. سونىمەن قاتار وڭىرلەردە كوميسسيا وتىرىستارى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى.
ساپار بارىسىندا كوميتەت ءتوراعاسى قاراعاندىداعى «گورنياك» بازارىنىڭ جاڭعىرتۋ جۇمىستارىمەن تانىستى. جوبا اياسىندا 500 ميلليون تەڭگە كولەمىندە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتىلىپ، 4200 شارشى مەترلىك جابىق بازار سالىنۋدا. جوبا ىسكە قوسىلعاندا 50-80 جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى دەپ جوسپارلانعان.
جالپى وڭىردە مەملەكەتتىك قولداۋ اياسىندا 1,7 ميلليارد تەڭگەگە 9 جوبا ماقۇلدانعان. رەسپۋبليكا بويىنشا ساۋدا سالاسىنا بولىنگەن قولداۋ كولەمى 3,2 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، 458 جوبا سۋبسيديالانعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وڭىرلەردەگى بازارلاردا دەلدالداردىڭ قىزمەتىنە شەكتەۋ قويىلاتىنى حابارلانعان بولاتىن.