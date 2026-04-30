بالا ماعجاننىڭ بۇگىنگى ءومىرى قانداي؟
استانا. قازاقپارات - حالىققا «حابار» ارناسىندا كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلعان «ۇيات بولماسىن» باعدارلاماسى ارقىلى تانىلعان اكتەر بەكجان تۇرىستىڭ ۇلى ماعجان اساۋباي «كەشRec» باعدارلاماسىنا سۇحبات بەرىپ، بۇگىندە نەمەن اينالىسىپ جۇرگەنىن ايتتى.
ماعجان اساۋباي سۇحبات بارىسىندا «ۇيات بولماسىن» باعدارلاماسىنا قالاي كەلگەنىن ايتىپ بەردى.
«مەن اۋىلدا وسكەن بالامىن. دەمالىستا اكەم قالاعا قىدىرتۋعا الىپ كەلگەن كەز بولاتىن. جول ءتۇسىپ «حابار» ارناسىنا كەلگەندە باعدارلامالارعا اكتەرلەردى ىرىكتەپ ءارى بالالارعا دا كاستينگ بولىپ جاتىر ەكەن. ارنايى جاساقتالعان ستۋديادا اۋىلدا كورىپ جۇرگەن تاۋىق، كۇشىك بارلىعى بار ەكەن. قالالىق بالالار ولاردان قورقىپ، يمەنىپ تۇرعاندا مەن ەركىن تاۋىقتاردى قۋالاپ، كۇشىكتى جەلكەسىنەن ۇستاپ العانمىن. سول ارەكەتتەرىمە قىزىققان رەجيسسەر مۇرات بيدوسوۆ اعامىز بەن سەرىك اباس- شاح اعامىز مەنى باعدارلاماعا الىپ، كاستينگتەن اياق استى ءوتىپ كەتكەم»، دەدى اكتەر ماعجان اساۋباي.
كەيىننەن ماعجاننىڭ ونەر جولىندا جۇرۋىنە اتا-اناسى قارسىلىق ءبىلدىرىپ، ول تەحنيكالىق ماماندىقتى مەڭگەرىپ شىعادى. دەسە دە سوڭىندا ونەرگە، شىعارماشىلىققا دەگەن تالپىنىسى جەڭىپ، ماعجان اساۋباي ونەر اكادەمياسىن ءتامامدايدى. ال بۇگىندە ول - م. اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترىنىڭ جاس اكتەرى.
دانا مىرزاقادىر
Egemen.kz