ازىق-تۇلىك باعاسىن ەندى جاساندى ينتەللەكت باقىلايدى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ (ا م ا ت) باعاسىن رەتتەۋ باعىتىندا جىلدىڭ باسىنان باستاپ ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ 19 دان 31 اتاۋعا دەيىن كەڭەيتىلدى.
وسىعان بايلانىستى باقىلاۋ شارالارىن كۇشەيتۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداپ وتىر. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- اعىمداعى جىلدىڭ ءساۋىر ايىنىڭ ورتاسىنداعى جاعداي بويىنشا، ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارعا بەلگىلەنگەن شەكتى ساۋدا ۇستەمەسىن اسىرعانى ءۇشىن 1406 اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى. بۇل كورسەتكىش 2025 -جىل بويى وسى باپ بويىنشا تىركەلگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ جالپى سانىنىڭ (2913) شامامەن 50 پايىزىنا تەڭ، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
باعا قالىپتاستىرۋ تىزبەگىندەگى دەلدالدىق سحەمالاردى انىقتاۋ بويىنشا وڭىرلىك كوميسسيالاردىڭ جۇمىسى جانداندى. ەل بويىنشا بارلىعى 372 وتىرىس وتكىزىلىپ، 1092 زاڭ بۇزۋشىلىق انىقتالدى، 974 حاتتاما تولتىرىلدى، تاۋار وتكىزۋ تىزبەگىنەن 118 دەلدال شىعارىلدى.
- نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى - ەلەكتروندىق شوت- فاكتۋرالاردى تالداۋ. جىل باسىنان بەرى ساۋدا ۇستەمەسىن اسىرۋ تاۋەكەلى بار 2361 جاعداي انىقتالىپ، ولار بويىنشا مالىمەتتەر وڭىرلىك بولىمشەلەرگە ەگجەي-تەگجەيلى قاراۋ جانە ءتيىستى شارالار قابىلداۋ ءۇشىن جولداندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتۋ كەرەك، مينيسترلىك باقىلاۋ جۇرگىزۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرىن ەنگىزۋدە. ەلەكتروندىق شوت-فاكتۋرالاردى تالداۋ بارىسىندا سيفرلىق قۇرالدار، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى قولدانىلادى. بۇل قىسقا ۋاقىت ىشىندە ۇلكەن كولەمدەگى دەرەكتەردى وڭدەۋگە جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ءتيىمسىز دەلدالدىقتى بولدىرماۋ ءۇشىن دەرەكتەردى تالداۋدىڭ جاڭا ادىستەرى قولدانىلادى. اتاپ ايتقاندا، ءبىر ءوڭىر شەڭبەرىندە ءۇش جانە ودان دا كوپ كوتەرمە بۋىن قاتىساتىن تىزبەكتەر، سونداي- اق ءبىر كۇن ىشىندە جاسالعان ءتورت جانە ودان كوپ بۋىندى مامىلەلەر انىقتالادى. بۇدان بولەك، مامىلە قاتىسۋشىلارىنىڭ ءوزارا بايلانىسى دا تالدانادى. انىقتالعان بارلىق تاۋەكەلدەر وڭىرلىك كوميسسيالاردىڭ قاراۋىنا جىبەرىلەدى. ولاردىڭ مىندەتى - ساۋدا زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن باعالاپ، ءتيىمسىز دەلدالداردى تىزبەكتەن شىعارۋ بويىنشا شارالار قابىلداۋ.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى مەملەكەتتىك باقىلاۋ تەتىكتەرىن ودان ءارى جەتىلدىرۋدى جانە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان شارالاردى جالعاستىرادى.
بۇعان دەيىن استانادا ازىق-تۇلىك باعاسىنا باقىلاۋ كۇشەيگەنىن جازدىق.