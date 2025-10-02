07:52, 02 - قازان 2025 | GMT +5
ايەلدەر ەكيپاجى عارىشقا ۇشۋعا دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا العاش رەت ايەلدەر ەكيپاجى عارىشقا ۇشادى، دەپ حابارلايدى Jibek Joly تەلەارناسى.
ولار يۋليا باكيروۆا، اسەم قۋاندىق، داريا كوماروۆا جانە لينارا جادىگەروۆا.
تورتەۋى دە اەروعارىش كوميتەتىنە قاراستى ۇيىمداردىڭ قىزمەتكەرى.
ولار 10 تاۋلىك بويى عارىش كەمەسىنىڭ كوشىرمەسىنە ۇقسايتىن ارنايى جەرۇستى مودۋل- يميتاتورىندا بولادى.
ونى عارىشكەر، قازاقستان باتىرى ايدىن ايمبەتوۆتىڭ باستاماسىمەن Eurasian Ventures Group كومپانياسى ازىرلەگەن.
ايتا كەتەيىك بۇگىن استاناداعى ۇلتتىق عارىش ورتالىعىندا «SANA-1» بىرەگەي زەرتتەۋ جوباسى ىسكە قوسىلدى. بۇل مودۋل عارىشقا ۇشقانداي اسەر قالدىرادى.
وسىدان بۇرىن قازاقستان ءۇش عارىش اپپاراتىن ەكسپورتتاۋدان 75 ميلليون دوللار تابىس الاتىنى انىقتالدى.