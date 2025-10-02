ق ز
    07:52, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    ايەلدەر ەكيپاجى عارىشقا ۇشۋعا دايىندالىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا العاش رەت ايەلدەر ەكيپاجى عارىشقا ۇشادى، دەپ حابارلايدى Jibek Joly تەلەارناسى.

    әйелдер экипажы
    Фото: Jibek Joly

    ولار يۋليا باكيروۆا، اسەم قۋاندىق، داريا كوماروۆا جانە لينارا جادىگەروۆا.

    تورتەۋى دە اەروعارىش كوميتەتىنە قاراستى ۇيىمداردىڭ قىزمەتكەرى.

    ولار 10 تاۋلىك بويى عارىش كەمەسىنىڭ كوشىرمەسىنە ۇقسايتىن ارنايى جەرۇستى مودۋل- يميتاتورىندا بولادى.

    ونى عارىشكەر، قازاقستان باتىرى ايدىن ايمبەتوۆتىڭ باستاماسىمەن Eurasian Ventures Group كومپانياسى ازىرلەگەن.

    ايتا كەتەيىك بۇگىن استاناداعى ۇلتتىق عارىش ورتالىعىندا «SANA-1» بىرەگەي زەرتتەۋ جوباسى ىسكە قوسىلدى. بۇل مودۋل عارىشقا ۇشقانداي اسەر قالدىرادى.

    وسىدان بۇرىن قازاقستان ءۇش عارىش اپپاراتىن ەكسپورتتاۋدان 75 ميلليون دوللار تابىس الاتىنى انىقتالدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
