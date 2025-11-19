ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:30, 19 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اۋىلدا ەگەۋقۇيرىق قاپتاپ كەتتى

    پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بەسكول اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى ەگەۋقۇيرىقتىڭ كوبەيىپ، پاتەرگە دەيىن كىرىپ كەتكەنىنە شاعىمداندى.

    егеуқұйрық
    Фото: видеодан алынған скрин

    الەۋمەتتىك جەلىدە تۇرعىندار وقيعالارىن ايتىپ بەردى. ايتۋلارىنشا، سوڭعى ۋاقىتتا كەمىرگىشتەردىڭ سانى ەسەلەپ وسكەن. كەيبىرى كۇنىنە 3-4-ەۋىنىڭ كوزىن جويعانىمەن، ولار ازايار ەمەس. ءتىپتى كوپقاباتتى ۇيدەگى پاتەرلەرگە دەيىن كىرىپ، جۇرتتىڭ مازاسىن العان.

    - قازىر بالالاردى دارەتحاناعا جالعىز جىبەرۋگە قورقامىز. ولار ادامدارعا دا شابۋىلدايدى عوي. نە ىستەرىمىزدى بىلمەي وتىرمىز. قاۋىپتى كەمىرگىشتەردىڭ كوبەيۋىنە قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتاردىڭ دەر كەزىندە شىعارىلماۋى سەبەپ. سونداي-اق بۇرالقى يتتەر مىسىقتاردى قىرىپ، قازىر ەگەۋقۇيرىق اۋلايتىن مىسىق قالماعان، - دەيدى بەسكول تۇرعىندارى.

    егеуқұйрық
    Фото: видеодан алынған скрин

    س ق و سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى ماماندارى دەراتيزاتسيا جۇمىستارىن تۇرعىندار ءوز قاراجاتىنا جۇرگىزۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى نەمەسە بۇل ماسەلەمەن مۇلىك يەلەرى بىرلەستىگى اينالىسۋى كەرەك.

    - كەمىرگىشتەر جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ تاسىمالداۋشىسى. ۇيلەردىڭ قابىرعالارىن تەسىپ، زاقىمداپ، سىمداردى كەمىرىپ، ازىق-تۇلىكتى بۇلدىرەدى. ولار ادامدارعا دا شابۋىلداۋى مۇمكىن. ءتىپتى لەپتوسپيروز، يەرسينيوز، تۋليارەميا سياقتى جانە ت. ب. قاۋىپتى اۋرۋلاردى دا تاراتادى، - دەيدى دەپارتامەنت قىزمەتكەرلەرى.

    ەستەرىڭىزگە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا كەمىرگىشتەرمەن كۇرەسۋ ءۇشىن 47 مىڭ گ ا استام جەر قامتىلاتىنىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    اقەركە داۋرەنبەك قىزى

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
