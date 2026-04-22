پايدالى تاعام باقىت گورموندارىن بولەدى - زەرتتەۋ
استانا. KAZINFORM - بۇل سكانەرلەۋلەر جۇيكە جۇيەسىن اسقازان-ىشەك جولىمەن بايلانىستىراتىن بارلىق نەيرونداردى جانە نىسانالى ورگانداردى قايتا قۇرۋ ءۇشىن قولدانىلدى.
عالىمدار ىشەك پەن مي اراسىنداعى جاڭا قىزىق بايلانىس بارىن انىقتادى. پايدالى تاعامدى جۇتۋ «باقىت گورمونى» - سەروتونيننىڭ بولىنۋىنە سەبەپ بولادى ەكەن.
بۇل جاڭالىق تاماقتانۋ بۇزىلىستارىن ەمدەۋدىڭ جاڭا ادىستەرىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كەيىنگى كەزدە عالىمدار ىشەك پەن مي اراسىنداعى ماڭىزدى بايلانىستى جاقسىراق تۇسىنە باستادى. ماسەلەن، جاقىندا بونن ۋنيۆەرسيتەتى (گەرمانيا) مەن كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ( ۇلى بريتانيا) زەرتتەۋشىلەرى تاماق جۇتۋ كەزىندە وڭەش پەن ميدىڭ قالاي ارەكەتتەسەتىنىن زەرتتەۋدى قولعا الدى.
«ءبىز اس قورىتۋ جۇيەسىنىڭ تاعامدى تۇتىنعان كەزدە ميعا قالاي سيگنال جىبەرەتىنىن ەگجەي-تەگجەيلى تۇسىنگىمىز كەلدى»، - دەدى زەرتتەۋدىڭ اۆتورى، بونن ۋنيۆەرسيتەتىندەگى ءومىر جانە مەديتسينالىق عىلىمدار ينستيتۋتىنىڭ (LIMES) وكىلى مايكل پانكراتس.
«ول ءۇشىن ءبىز اقپاراتتىڭ اعىمىنا قاتىساتىن نەيرونداردى جانە ولاردىڭ قالاي ىسكە قوسىلاتىنىن زەرتتەۋىمىز كەرەك بولدى.»
ادام ميىنداعى شامامەن 100 ميلليارد نەيروننىڭ ورنىنا، زەرتتەۋشىلەر جەمىس شىبىنىنىڭ دەرناسىلدەرىندەگى 10000-15000 نەيروندى زەرتتەۋدى تاڭدادى. ولار دەرناسىلدەردى مىڭداعان وتە جۇقا كەسىندىلەرگە كەسىپ، ەلەكتروندىق ميكروسكوپپەن سكانەرلەدى.
بۇل سكانەرلەۋلەر جۇيكە جۇيەسىن اسقازان-ىشەك جولىمەن بايلانىستىراتىن بارلىق نەيرونداردى جانە نىسانالى ورگانداردى قايتا قۇرۋ ءۇشىن قولدانىلدى.