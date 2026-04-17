ايازدىڭ بەتى قايتادى: دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 18، 19، 20-ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قاي وڭىرلەردە جاڭبىر، قار جاۋادى؟
سكانديناۆيالىق انتيتسيكلون ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىنە، شىعىسىنا جانە ورتالىعىنا اسەر ەتىپ، جاۋىن-شاشىنسىز، سالقىن اۋا رايى ساقتالادى. الايدا اۋا ماسسالارى ىعىسۋىنا بايلانىستى اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى.
ەلىمىزدىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇراقسىز اۋا رايى بولجانىپ وتىر: جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، ال وڭتۇستىك ءوڭىردىڭ تاۋلى جەرلەرىندە جاڭبىر، قار جاۋىپ، جەل كۇشەيۋى مۇمكىن.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇنگى، تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال.
اۋا تەمپەراتۋراسى
كۇندىز باتىستا، سولتۇستىكتە جانە ورتالىقتا اۋا تەمپەراتۋراسى 15-23 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى، شىعىستا 10-18 گرادۋس جىلى بولادى، ال وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستا 17-28 گرادۋسقا دەيىن جىلىنادى.