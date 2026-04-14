اياق ايقاستىرىپ وتىرۋ زيان با؟ - عالىمدار جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - فيزيوتەراپيا جانە مەديتسينا سالاسىنداعى زەرتتەۋشىلەر «اياقتى ايقاستىرىپ وتىرۋ دەنساۋلىققا زيان» دەگەن كەڭ تاراعان پىكىردى تەرىسكە شىعاردى. سيدنەي تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتى عالىمدارى بۇل قالىپ ۆاريكوزعا اكەلمەيتىنىن جانە بۋىنداردى زاقىمدامايتىنىن مالىمدەدى. زەرتتەۋ The Conversation پلاتفورماسىندا جاريالانعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ماسەلە ادامنىڭ قالاي وتىرعانىندا ەمەس، ءبىر قالىپتا ۇزاق ۋاقىت قوزعالماي وتىرۋىندا. ياعني نەگىزگى قاۋىپ - قوزعالىستىڭ جەتىسپەۋى.
ۇزاق ۋاقىت بويى «اياقتى ايقاستىرىپ وتىرۋ ومىرتقاعا زيان، تىزەنى توزدىرادى، قان اينالىمىن بۇزادى» دەگەن پىكىر قالىپتاسقان. الايدا قازىرگى عىلىمي دەرەكتەر بۇل تۇجىرىمداردىڭ كوپ جاعدايدا نەگىزسىز ەكەنىن كورسەتەدى.
زەرتتەۋشىلەر بۇل ءميفتىڭ شىعۋىن مادەني كوزقاراستارمەن بايلانىستىرادى. بۇرىن تىك وتىرۋ مەن اياقتاردى ءتۇزۋ ۇستاۋ «دۇرىس تاربيە» بەلگىسى سانالعان. ۋاقىت وتە كەلە بۇل تۇسىنىك مەديتسينالىق «قاعيدا» رەتىندە قابىلدانىپ كەتكەن.
عالىمدار بۋىندار تابيعاتىنان ۇلكەن جۇكتەمەلەرگە توتەپ بەرە الاتىنىن اتاپ ءوتتى. مىسالى، جۇگىرۋ نەمەسە باسپالداقپەن كوتەرىلۋ كەزىندە تۇسەتىن كۇش وتىرۋ كەزىندەگى جەڭىل قىسىمنان الدەقايدا جوعارى. سوندىقتان قىسقا ۋاقىتقا اياق ايقاستىرۋ بۋىندارعا ايتارلىقتاي زيان كەلتىرمەيدى.
سونداي- اق ۆاريكوزعا قاتىستى قورقىنىشتار دا دالەلدەنبەگەن. بۇل اۋرۋ كوبىنە تۇقىم قۋالاۋشىلىق، جاس، ارتىق سالماق نەمەسە ۇزاق ۋاقىت تىك تۇرىپ جۇمىس ىستەۋمەن بايلانىستى. اياقتى ايقاستىرۋ قان اينالىمىنا ۋاقىتشا عانا اسەر ەتۋى مۇمكىن، ءبىراق اۋرۋدىڭ نەگىزگى سەبەبى ەمەس.