اتىراۋداعى زيراتتاردىڭ بىرىندە ادام سۇيەگى شاشىلىپ جاتىر
اتىراۋ. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە اتىراۋ وبلىسى جىلىوي اۋدانىنداعى زيراتتاردىڭ بىرىندە ادام سۇيەكتەرىنىڭ شاشىلىپ جاتقانى جونىندە ۆيدەو تارادى. كادرلاردان بەيىت اۋماعىندا جەر بەتىنە شىعىپ قالعان ادام سۇيەكتەرىن بايقاۋعا بولادى.
بۇل جاعداي اتىراۋ وبلىسى جىلىوي اۋدانىنداعى ەسكى قاراتون ەلدى مەكەنىندەگى كونە زيراتتىڭ اۋماعىندا بولعان. الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، اتالعان قورىم ⅩⅩ عاسىردىڭ باسىنا تيەسىلى. كەيبىر بەيىتتەردىڭ قۇلپىتاستارىندا 1949، 1950 جانە 1965-جىلدار كورسەتىلگەن.
جەلىدە تاراعان ۆيدەودا ءمان-جايدى ايتقان ازاماتتىڭ سوزىنشە، قابىرلەردىڭ اشىلىپ قالۋىنا تابيعي فاكتور، ياعني جەلدىڭ اسەرىنەن قۇمنىڭ كوشۋى سەبەپ.
جاڭا قاراتون كەنتىنىڭ اكىمى سانسىزباي بايمۇراتوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەزىندە قاراتون اۋىلىنىڭ نەگىزگى زيراتى بولعان. قۇلسارى قالاسىنان 102 شاقىرىم قاشىقتىقتا ورنالاساقان. 1992-2002-جىلدار ارالىعىندا ەلدى مەكەن تۇرعىندارى تولىقتاي قۇلسارى قالاسىنان 6 شاقىرىم جەردەگى جاڭا قاراتون كەنتىنە كوشىرىلگەن. سودان بەرى، ياعني 2002-جىلدان كەيىن بۇل قورىمدا جەرلەۋ راسىمدەرى جۇرگىزىلمەگەن.
- جەلدىڭ سالدارىنان ادامنىڭ سۇيەكتەرى جەر بەتىنە شىعۋ فاكتىلەرى تىركەلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ەلدىمەكەندە تۇرىپ جاتقان حالىق جوق، - دەدى جاڭا قاراتون كەنتىنىڭ اكىمى سانسىزباي بايمۇراتوۆ .
