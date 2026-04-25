اتىراۋدا بەت-ءجۇزىن بۇركەمەلەگەن 11 ادام جاۋاپقا تارتىلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جىل باسىنان بەرى وبلىس اۋماعىنداعى قوعامدىق ورىنداردا بەت-الپەتتى تولىق جاباتىن، تۇلعانى تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن كيىم-كەشەككە سالىنعان تىيىم بويىنشا 200 دەن استام تۇرعىنعا ءتۇسىندىرۋ جۇمىسىن جۇرگىزگەن.
بيىل 2 - ناۋرىزدا باستاپ كۇشىنە ەنگەن جاڭا زاڭعا سايكەس، مۇنداي كيىم كيۋگە بولمايدى، اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
- قازىرگى تاڭدا اتىراۋ وبلىسىندا وسى تالاپتى بۇزعان 11 ازامات ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 434-3 بابى بويىنشا جاۋاپقا تارتىلدى، - دەدى اتىراۋ وپد قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ اعا ينسپەكتورى ساعاتجان مىرزاعاليەۆ.
بۇعان دەيىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تەرروريزم اكتىسى تۋرالى كورىنەۋ جالعان حابارلامالار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك بارىن ەسكەرتكەنى جونىندە جازعان ەدىك.