    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:41, 25 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    اتىراۋدا بەت-ءجۇزىن بۇركەمەلەگەن 11 ادام جاۋاپقا تارتىلدى

    اتىراۋ. KAZINFORM - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جىل باسىنان بەرى وبلىس اۋماعىنداعى قوعامدىق ورىنداردا بەت-الپەتتى تولىق جاباتىن، تۇلعانى تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن كيىم-كەشەككە سالىنعان تىيىم بويىنشا 200 دەن استام تۇرعىنعا ءتۇسىندىرۋ جۇمىسىن جۇرگىزگەن.

    Паранжа
    Фото: Kazinform

    بيىل 2 - ناۋرىزدا باستاپ كۇشىنە ەنگەن جاڭا زاڭعا سايكەس، مۇنداي كيىم كيۋگە بولمايدى، اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.

    - قازىرگى تاڭدا اتىراۋ وبلىسىندا وسى تالاپتى بۇزعان 11 ازامات ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 434-3 بابى بويىنشا جاۋاپقا تارتىلدى، - دەدى اتىراۋ وپد قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ اعا ينسپەكتورى ساعاتجان مىرزاعاليەۆ.

    بۇعان دەيىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تەرروريزم اكتىسى تۋرالى كورىنەۋ جالعان حابارلامالار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك بارىن ەسكەرتكەنى جونىندە جازعان ەدىك.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
