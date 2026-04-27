اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ا ق ش ەلشىسىمەن نە تۋرالى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى دجۋلي ستاففتپەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ سالاسىنداعى اعىمداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرىن تالقىلادى، سونداي-اق ودان ءارى ىنتىماقتاستىقتىڭ جەكەلەگەن باعىتتارى بويىنشا پىكىر الماستى.
ءوزارا ءىس-قيمىل قولدانىستاعى حالىقارالىق كەلىسىمدەر شەڭبەرىندە جانە يادرولىق قاۋىپسىزدىك پەن تاراتپاۋ سالاسىنداعى مىندەتتەمەلەردى ساقتاي وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلاتىنى اتاپ ءوتىلدى.
سونداي-اق، تاراپتار عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق، تاجىريبە الماسۋ، كادرلار دايارلاۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. تالقىلاۋ سىندارلى جانە ناتيجەلى بولدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا بەيىندى ماسەلەلەر جونىندەگى ديالوگتى جالعاستىرۋعا ءوزارا قىزىعۋشىلىق راستالدى.
