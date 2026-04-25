پاتريوت جاستار ءاردايىم وزگەرىستەردىڭ كوش باسىندا جۇرەدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
بىلتىر رەسپۋبليكا بويىنشا 1200 گە جۋىق ەكولوگيالىق ءىس- شارا ءوتتى، 1 ميلليون گەكتاردان استام اۋماق تازارتىلدى، شامامەن 4 ميلليونعا جۋىق تال ەگىلدى.
- يگى باستاماعا 800 مىڭعا جۋىق ۆولونتەر قاتىستى. ءقازىر الەمدە قورشاعان ورتانىڭ لاستانۋى، كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى كوپتەگەن سىن- قاتەر پايدا بولدى. ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە اينالدى. حالىقارالىق قاۋىمداستىق تابيعاتتى قورعاۋ ماسەلەسىنە باسا ءمان بەرىپ وتىر. قازاقستان دا وسى باعىتتا ناقتى باستامالار كوتەرىپ كەلەدى. كەشە استانادا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت اياقتالدى. وسى اۋقىمدى فورۋم شەڭبەرىندە ەكوۆولونتەرلىككە، رەسۋرستاردى ۇنەمدەۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان ماڭىزدى ءىس- شارالار ءوتتى. بۇعان دەيىن دە ايتقانىمداي، الەمدە ەشقانداي ەل ەكولوگيا ماسەلەسىن جالعىز ءوزى شەشە المايدى. بۇل اسا كۇردەلى، جاۋاپتى جۇمىس، سوندىقتان وسى باعىتتا ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەردى، عىلىمدى، بيزنەستى، قوعامدى، ۆولونتەرلەردى، ءبىر سوزبەن ايتقاندا، ماقساتكەر جاستاردى جۇمىلدىرۋ قاجەت. ويتكەنى پاتريوت جاستار ءاردايىم وزگەرىستەردىڭ كوش باسىندا جۇرەدى. سىزدەردىڭ تاريحي ميسسيالارىڭىز - ەلىمىزدى جوعارى تەحنولوگيالار مەن ونەر، عىلىم جانە گۋمانيستىك قۇندىلىقتار سالالارىندا مەيلىنشە دامىعان مەملەكەتتەر قاتارىنا قوسۋ، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى اكسياعا اتسالىسقان وتانداستارىمىزعا، اسىرەسە، جاستارعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.