اتا مۇحتار اۋەزوۆتى كورگەن بالا مۇحتار شاحانوۆ
استانا. KAZINFORM - «قايتىس بولارىنان ءبىراز ۋاقىت بۇرىن شىمكەنت قورعاسىن زاۋىتىنىڭ مادەنيەت سارايىندا «اباي جولى» ەپوپەياسى جايلى ەكى كۇنگە سوزىلعان وقىرمان كونفەرەنسياسى ءوتتى (1/6/1960).
الماتىدان مۇحاڭنىڭ ءوزى ارنايى كەلىپ قاتىستى. ول كەزدە مامىتبەك قالدىبايەۆ دەگەن وبلىسقا بەلگىلى اقىن جىگىت بار ەدى. ماعان شاقىرۋ بيلەتىن بەرگەن - سول. اتاعى جەر جارىپ تۇرعان جازۋشىنى تۇڭعىش كورۋىم. سويلەگەنى، وتىرىس-تۇرىسى، ريزا بولعان ساتتەگى مۇرنىن ساۋمالاپ، «ءپالى»، «ءپالى» دەپ كۇلىمسىرەيتىنى بىزدەي بوزبالا ءۇشىن قىزىق. ۇستىنە كوك سۇر كوستيۋم كيىپتى. كىتابىنداعى سۋرەتىنە قاراعاندا ءسال-ءپال جۇدەۋلەۋ، ءوڭى سولعىنداۋ بوپ كورىندى. بالكىم، «اباي جولىنان» كەيىن «وسكەن وركەن» اتتى جاڭا شىعارماسىن جازىپ، وي ارقالاپ، مۇڭ قاجىتىپ جۇرگەندىكتەن بولار...
كونفەرەنسيا اياقتالىسىمەن، قولتاڭبا الۋدىڭ كەزەگىنە تۇرىستىق. كىسى كوپ، ىعى-جىعى. جىلجي-جىلجي جازۋشىنىڭ الدىنا مەن دە تايادىم. ول كەزدە «اباي جولى» مەن «ەڭلىك – كەبەكتىڭ» كەيبىر تۇستارىن جاتقا ءبىلۋشى ەم. سونى ايتقىم كەپ، قانشا وقتالسام دا، باتىلىم جەتپەدى. ءبىر جاعىنان، ۇيالدىم، ەكىنشى جاعىنان، سوڭىمدا كەزەكتە تۇرعاندار يتەرگىشتەپ بارادى.
- اتىڭ كىم، ۇلىم؟ - دەدى مۇحاڭ، مەن بەرگەن كەرە قارىس رومانىنىڭ مۇقاباسىن اشىپ جاتىپ.
- مۇحتار.
«اكەم كىتابىڭىزدى وقىپ، مەنىڭ اتىمدى ءسىزدىڭ قۇرمەتىڭىزگە قويعان» دەپ ايتقىم كەلىپ تۇرسا دا، باتىلىم جەتپەدى.
جازۋشى جۇزىمە ءبىر ءتۇرلى ەلجىرەي قاراپ، باسىن يزەدى دە، قولتاڭبا جازا باستادى.
«بالا مۇحتارعا اتا مۇحتاردان ەسكەرتكىش. يحلاسپەن» دەپ، قولىن قويدى (2009 -جىلى جارىلقاپ قالىبايعا بەرگەن سۇحباتىندا قولتاڭبالى كىتاپتىڭ جوعالعانىن ايتقانىن وقىپ قالعانىم بار-دى). جازۋى ايداق-سايداقتاۋ ەكەن. بۇل ۇلى سۋرەتكەردى ەڭ ءبىرىنشى جانە ەڭ سوڭعى رەت كورۋىم ەدى».
ب. بەكتانبايدىڭ facebook پاراقشاسىنان