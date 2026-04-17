ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:24, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    اپتا اياعىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 468,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,04 تەڭگە، ساتۋ - 562,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,95 تەڭگە، ساتۋ - 6,25 تەڭگە؛

    - يۋان 68,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,17 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 470,73 تەڭگە، ساتۋ - 473,17 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 554,32 تەڭگە، ساتۋ - 559,72 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,08 - 6,21 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,70 - 71,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 16- ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,61 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,46 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار