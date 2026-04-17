اپتا اياعىندا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 468,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,94 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,04 تەڭگە، ساتۋ - 562,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,95 تەڭگە، ساتۋ - 6,25 تەڭگە؛
- يۋان 68,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,17 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 470,73 تەڭگە، ساتۋ - 473,17 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 554,32 تەڭگە، ساتۋ - 559,72 تەڭگە؛
- رۋبل 6,08 - 6,21 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,70 - 71,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 16- ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,61 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,46 تەڭگە بولدى.