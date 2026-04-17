تەڭگە تيىننان قۇرالادى. اقتاۋلىق ايەلدىڭ ارەكەتى جەلىدەگى جۇرتتى تاڭعالدىردى. 50 جاستاعى مەدينا جۇماباي قىزى كەيىنگى جىلدارى تيىنداپ اقشا جيناۋدى ادەتكە اينالدىرعان.
3 جىلدىڭ ىشىندە 1,5 ميلليون تەڭگە جيناعان. كوزگە ەلەۋسىز كورىنەتىن ۇساق اقشا ونىڭ قولىندا قوماقتى قاراجاتقا اينالعان. مەدينانىڭ ەرەكشە تاجىريبەسى تالاي وقىرماندى ءسۇيسىنتىپ تاستادى. 30 ليترلىك ىدىستى تيىندارعا تولتىرىپ، ءۇش جىلدا قانشا اقشا جيناعانىن ايتىپ اعىنان جارىلدى. ءوزى كاسىپكەر ەكەن. كۇندەلىكتى كاسىبىندە تۇسەتىن تيىنداردى جۇمساپ تاستاماي، جيناپ وتىرعان.
اققۋلار ورالعاندا.. .
مۇز قۇرساۋىنان قۇتقارىلعان اققۋلار ايدىنىنا ورالدى. پاۆلودار وبلىسىندا قاناتى مۇزعا جابىسىپ قالعان اققۋلار تابيعي مەكەنىنە قايتا ورالدى. ەستەرىڭىزدە بولسا، قىستىڭ قاقاعان ايازىندا جىلى جاققا ۇشا الماي، مۇز قۇرساۋىندا قالعان قوس اققۋدى باۋىرجان جاقىپوۆ قۇتقارىپ قالعان. كيەلى قۇستاردى قامقورلىعىنا الىپ، قوراسىندا باعىپ-كۇتتى. ازاماتتىڭ بۇل ارەكەتى كوپتىڭ ەرەكشە ىقىلاسىنا بولەنگەنى بەلگىلى. ءاپ-ساتتە جەلىنىڭ جۇلدىزىنا اينالىپ شىعا كەلگەن. كوكتەم كەلىپ، قۇستاردى ءوز مەكەنىنە جىبەردى. ول ءوزىنىڭ بۇل ارەكەتىن ەرلىككە سانامايدى. «تابيعاتقا، قورشاعان ورتاعا دەگەن جاناشىرلىقتىڭ كورىنىسى»، - دەيدى. جەكە پاراقشاسىندا جازعان وسى پىكىرىنە جۇرت ىستىق ىقىلاسىن بىلدىرگەن.
اتا-اجە مەيىرىمى كوپتى ەلجىرەتتى
جەلىدەگى جۇرتتى تاڭىرقاتقان تاعى ءبىر جاڭالىق نەمەرەسىنە ەرەكشە توسىنسىي جاساعان اتا-اجەنىڭ ارەكەتى. قاريالار قىزدارىنىڭ جۇمىسىنا بارىپ، تۋعان كۇنىندە كۇتپەگەن سىي جاساعان. «ينستاگرام» جەلىسىنە تاراپ كەتكەن مىنا بەينەنى جىبەك ەسىمدى ارۋ ءوزىنىڭ جەكە پاراقشاسىندا جاريالاعان. مۇنداعى مەيىرىم مەن ماحابباتقا تولى كورىنىس كوپتى ءسۇيسىنتىپ قانا قويماي، از ۋاقىتتىڭ ىشىندە مىڭداعان قارالىم جيناپ ۇلگەرگەن. وقىرماندار تاراپىنان جازىلعان ادەمى تىلەكتەر تولاسسىز. «ءسىز ءوزىڭىزدىڭ قانشالىقتى باقىتتى ەكەنىڭىزدى بىلەسىز بە؟» ، «اتا- اجەڭىز ۇزاق جاساسىن!» «كوزىمە جاس كەلدى، اتا- اجەمدى ساعىندىم» دەگەن جازبالار كوپ.
https://24.kz