    استاناداعى ءۇش بالا قازا تاپقان ءورت: ازىرگە كۇدىكتى جوق

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ استاناداعى «كوكتەم-3» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بالالار قازا تاپقان ورتكە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    Санжар Әділов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    مينيسترلىك وكىلى اتالعان فاكتى بويىنشا تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.

    - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى 292-باپ - ءورت قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرىن بۇزۋ بويىنشا تەرگەۋدى جۇرگىزىپ جاتىر. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى دە كامەلەتكە تولماعان بالالاردىڭ قازا بولۋىنا بايلانىستى ءوز تاراپىنان تەرگەۋدى باستادى. قازىرگى ۋاقىتتا ت ج م- مەن بىرلەسىپ ءبىرقاتار ساراپتاما تاعايىندالدى. ەندى ناتيجەسىن كۇتۋ كەرەك. كىنالى تۇلعالاردى جاۋاپقا تارتۋ ماسەلەسى مىندەتتى تۇردە كوتەرىلەدى، - دەدى ول.

    سانجار ءادىلوۆ قازا تاپقان بالالاردىڭ اكەسىنىڭ وقيعاعا قاتىسى بار ما دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى جانە ونىڭ كۇدىكتىلەر قاتارىندا ەمەستىگىن ايتتى.

    - بۇل ىستە ەشكىم كۇدىكتى دەپ تانىلعان جوق جانە تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى سانجار ءادىلوۆ.

    ەسكە سالا كەتەيىك، ءساۋىر ايىندا استانادا 21 قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ 15-قاباتىنداعى پاتەردەن ءورت شىعىپ، ءۇش بالا قازا تاپتى. ت ج م قىزمەتكەرلەرى جوعارى قاباتتاردان 20 ادامدى ەۆاكۋاتسيالادى، شامامەن 40 تۇرعىن ءوز ەركىمەن عيماراتتان شىقتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور