استاناداعى ءۇش بالا قازا تاپقان ءورت: ازىرگە كۇدىكتى جوق
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ استاناداعى «كوكتەم-3» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بالالار قازا تاپقان ورتكە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
مينيسترلىك وكىلى اتالعان فاكتى بويىنشا تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى 292-باپ - ءورت قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرىن بۇزۋ بويىنشا تەرگەۋدى جۇرگىزىپ جاتىر. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى دە كامەلەتكە تولماعان بالالاردىڭ قازا بولۋىنا بايلانىستى ءوز تاراپىنان تەرگەۋدى باستادى. قازىرگى ۋاقىتتا ت ج م- مەن بىرلەسىپ ءبىرقاتار ساراپتاما تاعايىندالدى. ەندى ناتيجەسىن كۇتۋ كەرەك. كىنالى تۇلعالاردى جاۋاپقا تارتۋ ماسەلەسى مىندەتتى تۇردە كوتەرىلەدى، - دەدى ول.
سانجار ءادىلوۆ قازا تاپقان بالالاردىڭ اكەسىنىڭ وقيعاعا قاتىسى بار ما دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى جانە ونىڭ كۇدىكتىلەر قاتارىندا ەمەستىگىن ايتتى.
- بۇل ىستە ەشكىم كۇدىكتى دەپ تانىلعان جوق جانە تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى سانجار ءادىلوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، ءساۋىر ايىندا استانادا 21 قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ 15-قاباتىنداعى پاتەردەن ءورت شىعىپ، ءۇش بالا قازا تاپتى. ت ج م قىزمەتكەرلەرى جوعارى قاباتتاردان 20 ادامدى ەۆاكۋاتسيالادى، شامامەن 40 تۇرعىن ءوز ەركىمەن عيماراتتان شىقتى.