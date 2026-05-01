استانادا وتكەن ۇلتارالىق ايتىستا ەلدانا گابەرمان كۇمىس جۇلدەگەر اتاندى
استانا. KAZINFORM - ەركەعالي راحماديەۆ اتىنداعى كونسەرت زالىندا قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى مەن قازاق ءتىلىنىڭ قۇدىرەتىن ايقىن كورسەتكەن «التىن شاڭىراق» رەسپۋبليكالىق ۇلتارالىق ايتىس ءوتتى.
ايتىستىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ساحناعا تانىمال اقىندار مەن وسى ونەردى مەڭگەرىپ جۇرگەن شاكىرتتەردەن قۇرالعان 12 جۇپتىڭ شىعۋى بولدى. بارلىعى 12 ءسوز سايىسى ءوتىپ، قاتىسۋشىلار تاپقىرلىقتارى مەن سۋىرىپ سالمالىق قابىلەتتەرىن كورسەتىپ، ءسوز ساپتاۋ شەبەرلىكتەرىمەن ەرەكشەلەندى.
ساحناعا شىققان جاس تالانتتار - ءارتۇرلى ەتنوس وكىلدەرى. دەگەنمەن ولاردىڭ سوزگە جۇيرىكتىگى، ۇلتتىق ءداستۇردى تەرەڭ ءتۇسىنۋى جانە ءتىل تازالىعى قازاق مادەنيەتىمەن بىتە قايناسقانىن دالەلدەدى.
ايتىستىڭ جارقىن جۇلدىزدارىنىڭ ءبىرى - قارۋلى كۇشتەردىڭ ماقتانىشى، ۇلتتىق اسكەري-پاتريوتتىق ورتالىعى ورتالىق انسامبلىنىڭ ءانشىسى ەلدانا گابەرمان بولدى.
ەلدانا - ۇلتتىق ونەردى ۇلىقتاعان، كەڭ دالانىڭ ەركىن رۋحىن بويىنا سىڭىرگەن ناعىز ونەر يەسى. ول اسكەري- مۋزىكالىق ۇجىمدا 16 -جىلدان بەرى ەڭبەك ەتىپ، اسەم ۇنىمەن اسكەري قىزمەتشىلەرگە رۋح بەرىپ كەلەدى.
ساحناعا ەلدانا ءوزىنىڭ ۇستازى، بەلگىلى اقىن يران-عايىپ كۇزەنبايەۆپەن بىرگە شىقتى. ولارعا الماتىلىق، نيگەريالىق دانيەل دجەيمس پەن ونىڭ ۇستازى ءومىرجان كوپبوسىن قارسىلاس بولدى.
«قىز بەن جىگىت» ايتىسىندا جەڭىل ءازىل، وتاندى قورعاۋ، مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسى جانە تۋعان جەرگە دەگەن شەكسىز سۇيىسپەنشىلىك تاقىرىپتارى ۇيلەسىم تاپتى.
ارىپتەسىن قولداۋعا اسكەري قىزمەتشىلەر مەن ساربازدار كەلدى. دومبىرانىڭ ءار ۇنىنە ەرەكشە قۇرمەتپەن قۇلاق تۇرگەن اسكەري فورماداعى كورەرمەندەر كەشتىڭ شىرايىن اشا ءتۇستى. جاۋىنگەر دوستارىنىڭ قولداۋى ەلدانانىڭ ساحنادا سەنىمدى ونەر كورسەتۋىنە ۇلكەن دەمەۋ بولدى.
ايتىستىڭ ناتيجەسىندە سۋىرىپ سالمالىق شەبەرلىگىن جوعارى دەڭگەيدە كورسەتىپ، كورەرمەنگە پوەزيانىڭ سۇلۋلىعىن جەتكىزە بىلگەن ەلدانا گابەرمان جۇلدەلى ەكىنشى ورىنعا يە بولدى.
- مەن ۇلتىم نەمىس بولعانىمەن، جۇرەگىم قازاق دەپ سوعادى. مەن ءۇشىن ايتىس - جاي عانا جارىس ەمەس، بۇل قازاق حالقىنا جانە تۋعان ءتىلىمە دەگەن قۇرمەت، - دەدى كۇمىس جۇلدەگەر.
بۇل كەش قازاق ءتىلىنىڭ حالىقتاردى بىرىكتىرەتىن شىنايى كۇش ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەپ، ءار ادام ءبىر شاڭىراق استىندا قازاق مادەنيەتىنەن ءوز ورنىن تابا الاتىنىن كورسەتتى.