    14:56, 20 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    استانادا ەۋروپالىق يممۋنداۋ اپتالىعى ءوتىپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات - 19-25 - ءساۋىر ارالىعىندا الەم بويىنشا ەۋروپالىق يممۋنداۋ اپتالىعى وتۋدە. وسىعان وراي ەلوردادا تۇرعىنداردى اقپاراتتاندىرۋ جانە ۆاكسيناتسياعا دەگەن سەنىمدى ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    дәрігер
    Фото: KДСМ

    بيىلعى اپتالىقتىڭ ۇرانى - «ۆاكسينالار ءاربىر ۇرپاققا پايدالى». مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ۆاكتسيناتسيا تەك مەديتسينالىق شارا عانا ەمەس، ول قوعام دەنساۋلىعىن نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالى.

    - ۆاكسيناتسيا بالالاردىڭ دەنى ساۋ بولىپ وسۋىنە، ەرەسەكتەردىڭ بەلسەندى ءومىر سۇرۋىنە جانە ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ قاۋىپسىز ءارى ۇزاق ءومىر سۇرۋىنە ىقپال ەتەدى. بۇل - قوعامدىق دەنساۋلىقتى قورعاۋدىڭ نەگىزگى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    اپتالىق اياسىندا مەديتسينالىق ۇيىمدار مەن قوعامدىق ورىنداردا ءتۇسىندىرۋ كەزدەسۋلەرى وتكىزىلىپ، تۇرعىندار ۆاكسيناتسياعا قاتىستى سۇراقتارىنا جاۋاپ الا الادى. سونىمەن قاتار فوتو جانە ارت-كورمەلەر ۇيىمداستىرىلىپ، سالا ماماندارىنىڭ بەينەۇندەۋلەرى ۇسىنىلادى.

    ءىس- شارالارعا ەۋروپا وداعى ەلدەرىنىڭ ەلشىلەرى قاتىسىپ، باستامانىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماڭىزىن ايقىنداي تۇسۋدە.

    - ەۋروپالىق يممۋنداۋ اپتالىعى حالىقتىڭ ۆاكسيناتسياعا دەگەن سەنىمىن ارتتىرۋعا جانە الدىن الۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن تۇسىندىرۋگە باعىتتالعان كەشەندى پلاتفورما بولىپ تابىلادى، - دەپ اتاپ وتىلگەن.

    شارالار استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى مەن دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ قازاقستانداعى وكىلدىگى بىرلەسىپ ۇيىمداستىرۋدا.

    ايتا كەتەيىك، ەلدە ۆاكسينادان باس تارتۋ جاعدايلارى سوڭعى 8  جىلدا 4,8 ەسە ارتقان.

    قوعام
