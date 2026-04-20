استانادا ەۋروپالىق يممۋنداۋ اپتالىعى ءوتىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 19-25 - ءساۋىر ارالىعىندا الەم بويىنشا ەۋروپالىق يممۋنداۋ اپتالىعى وتۋدە. وسىعان وراي ەلوردادا تۇرعىنداردى اقپاراتتاندىرۋ جانە ۆاكسيناتسياعا دەگەن سەنىمدى ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بيىلعى اپتالىقتىڭ ۇرانى - «ۆاكسينالار ءاربىر ۇرپاققا پايدالى». مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ۆاكتسيناتسيا تەك مەديتسينالىق شارا عانا ەمەس، ول قوعام دەنساۋلىعىن نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالى.
- ۆاكسيناتسيا بالالاردىڭ دەنى ساۋ بولىپ وسۋىنە، ەرەسەكتەردىڭ بەلسەندى ءومىر سۇرۋىنە جانە ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ قاۋىپسىز ءارى ۇزاق ءومىر سۇرۋىنە ىقپال ەتەدى. بۇل - قوعامدىق دەنساۋلىقتى قورعاۋدىڭ نەگىزگى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اپتالىق اياسىندا مەديتسينالىق ۇيىمدار مەن قوعامدىق ورىنداردا ءتۇسىندىرۋ كەزدەسۋلەرى وتكىزىلىپ، تۇرعىندار ۆاكسيناتسياعا قاتىستى سۇراقتارىنا جاۋاپ الا الادى. سونىمەن قاتار فوتو جانە ارت-كورمەلەر ۇيىمداستىرىلىپ، سالا ماماندارىنىڭ بەينەۇندەۋلەرى ۇسىنىلادى.
ءىس- شارالارعا ەۋروپا وداعى ەلدەرىنىڭ ەلشىلەرى قاتىسىپ، باستامانىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماڭىزىن ايقىنداي تۇسۋدە.
- ەۋروپالىق يممۋنداۋ اپتالىعى حالىقتىڭ ۆاكسيناتسياعا دەگەن سەنىمىن ارتتىرۋعا جانە الدىن الۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن تۇسىندىرۋگە باعىتتالعان كەشەندى پلاتفورما بولىپ تابىلادى، - دەپ اتاپ وتىلگەن.
شارالار استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى مەن دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ قازاقستانداعى وكىلدىگى بىرلەسىپ ۇيىمداستىرۋدا.
ايتا كەتەيىك، ەلدە ۆاكسينادان باس تارتۋ جاعدايلارى سوڭعى 8 جىلدا 4,8 ەسە ارتقان.