    استانادا قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنىنە وراي قانداي ءىس-شارالار وتەدى

    استانا. KAZINFORM - استانا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ارناپ فەستيۆالدەر، كونسەرتتەر، جارمەڭكەلەر، سپورتتىق جانە وتباسىلىق ءىس-شارالار وتەدى. بارلىعى 60 قا جۋىق ءىس-شارا جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    فوتو: استانا اكىمدىگى

    نەگىزگى مەرەكەلىك ءىس-شارالار 1-مامىر كۇنى وتەدى. بۇل كۇنى دوستىق ءۇيى الاڭىندا «قازاقستان - بىرلىك مەكەنى» فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلادى. قوناقتارعا ۇلتتىق تاعامدار، قولونەر كورمەلەرى، شەبەرلىك ساعاتتارى مەن كونتسەرتتىك باعدارلاما ۇسىنىلادى.

    قالانىڭ بىرنەشە تانىمال ورىندارىندا كونتسەرتتىك باعدارلامالار وتەدى:

    «جەتىسۋ» ساياباعىندا،
    ەسىل وزەنى جاعالاۋىنداعى اربات اۋماعىندا،
    «جاستار» سارايىندا.
    ساعات 12:00-دە قالالىق الاڭدا ءازىربايجان مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترى ارتىستەرىنىڭ قاتىسۋىمەن مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.

    سپورتسۇيەر قاۋىم ءۇشىن ترياتلون پاركىندە جازعى ماۋسىمنىڭ اشىلۋى وتەدى. باعدارلامادا 5 شاقىرىمدىق جاپپاي جۇگىرۋ، 400 مەترلىك بالالار جارىسى، سكانديناۆيالىق ءجۇرىس، سونداي-اق فۋتبول، ۆولەيبول جانە باسكەتبول (5×5) سپورت تۇرلەرىنەن كوماندالىق تۋرنيرلەر بار.

    فوتو: استانا اكىملىگى

    سونىمەن قاتار، اشىق جاتتىعۋلار (يوگا، street workout, جەكپە- جەك ونەرى) مەن جەكە كۇش سىناسۋ جارىستارى ۇيىمداستىرىلادى.

    بۇل كۇنى «جەرۇيىق» ساياباعىندا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار، ال «جاعالاۋ-3» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە شاحمات تۋرنيرى وتەدى.

    مەرەكە قارساڭىندا، ياعني 30-ءساۋىر كۇنى ەلوردادا ءبىرقاتار ماڭىزدى ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلادى. ولاردىڭ ءبىرى - ءال-فارابي اتىنداعى وقۋشىلار سارايىندا وتەتىن «دوستىق كەرۋەنى» ەتنوفەستيۆالى. باعدارلاما اياسىندا ەتنوگرافيالىق كورمەلەر، ۇلتتىق قولونەردەن شەبەرلىك ساعاتتارى، دوستىق شەرۋى جانە كونسەرت ۇيىمداستىرىلادى.

    فوتو: اقوردا

    بايقوڭىر اۋدانىندا «حالىق قاتىساتىن بيۋدجەت» باعدارلاماسى اياسىندا اباتتاندىرىلعان جاڭا اۋلالار اشىلادى. مۇندا تۇرعىنداردىڭ قاتىسۋىمەن «اۋلا كۇنى» فورماتىنداعى مەرەكەلىك ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى.

    30-ءساۋىر كۇنى ەكسپو اۋماعىندا مەملەكەتتىك تۋمەن پاتريوتتىق اكسيا وتەدى. ءىس-شاراعا جاستار مەن ەتنومادەني بىرلەستىكتەر قاتىسىپ، ۇلتتىق بىرلىكتىڭ ماڭىزىن دارىپتەيدى.

    سول كۇنى سارايشىق اۋدانىندا «تازا قازاقستان» ەكواكسياسى اياسىندا ەكولوگيالىق ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى.

    «جانۇيا» ورتالىعىندا «بەيبىتشىلىك - ەل تىلەگى»، «قامقور» ورتالىعىندا «بىرلىك بولعان جەردە، ءبىز جەڭىلمەيمىز» اتتى ءىس-شارالار وتەدى. ال دوستىق ۇيىندە «مامىلە» پىكىرتالاس كلۋبىنىڭ وتىرىسى جانە «حالىق كونستيتۋتسياسى - بىرلىك پەن دامۋدىڭ كەلەشەگى» اتتى كونفەرەنسيا ۇيىمداستىرىلادى.

    سونداي-اق بارشىن كوشەسى، 30/2 مەكەنجايىنداعى دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنىندە ۇستەل تەننيسىنەن جارىستار وتەدى. بايقوڭىر اۋدانىندا توعىزقۇمالاق، اسىق اتۋ جانە ارمرەستلينگ سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار وتەدى.

    مەرەكەلىك ءىس-شارالار 2-3-مامىر كۇندەرى دە جالعاسادى. بۇل كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرى (ونىڭ ىشىندە «Keryen Joly» س و و اۋماعىندا)، ساۋدا-ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىنداعى كونسەرتتەر جانە «قازاقستان - بىرلىك پەن تاتۋلىقتىڭ مەكەنى» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل وتەدى.

    ءىس-شارالاردىڭ ءبارى قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋعا، ەتنوسارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋعا جانە بىرلىكتى ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان.

    بۇعان دەيىن شىمكەنتتە مەرەكەلىك ءبىر رەتتىك الەۋمەتتىك كومەك كىمدەرگە بەرىلەتىنىن جازعانبىز.

    Бейсен Сұлтан
