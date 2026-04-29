استانادا قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنىنە وراي قانداي ءىس-شارالار وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ارناپ فەستيۆالدەر، كونسەرتتەر، جارمەڭكەلەر، سپورتتىق جانە وتباسىلىق ءىس-شارالار وتەدى. بارلىعى 60 قا جۋىق ءىس-شارا جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
نەگىزگى مەرەكەلىك ءىس-شارالار 1-مامىر كۇنى وتەدى. بۇل كۇنى دوستىق ءۇيى الاڭىندا «قازاقستان - بىرلىك مەكەنى» فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلادى. قوناقتارعا ۇلتتىق تاعامدار، قولونەر كورمەلەرى، شەبەرلىك ساعاتتارى مەن كونتسەرتتىك باعدارلاما ۇسىنىلادى.
قالانىڭ بىرنەشە تانىمال ورىندارىندا كونتسەرتتىك باعدارلامالار وتەدى:
«جەتىسۋ» ساياباعىندا،
ەسىل وزەنى جاعالاۋىنداعى اربات اۋماعىندا،
«جاستار» سارايىندا.
ساعات 12:00-دە قالالىق الاڭدا ءازىربايجان مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترى ارتىستەرىنىڭ قاتىسۋىمەن مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.
سپورتسۇيەر قاۋىم ءۇشىن ترياتلون پاركىندە جازعى ماۋسىمنىڭ اشىلۋى وتەدى. باعدارلامادا 5 شاقىرىمدىق جاپپاي جۇگىرۋ، 400 مەترلىك بالالار جارىسى، سكانديناۆيالىق ءجۇرىس، سونداي-اق فۋتبول، ۆولەيبول جانە باسكەتبول (5×5) سپورت تۇرلەرىنەن كوماندالىق تۋرنيرلەر بار.
سونىمەن قاتار، اشىق جاتتىعۋلار (يوگا، street workout, جەكپە- جەك ونەرى) مەن جەكە كۇش سىناسۋ جارىستارى ۇيىمداستىرىلادى.
بۇل كۇنى «جەرۇيىق» ساياباعىندا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار، ال «جاعالاۋ-3» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە شاحمات تۋرنيرى وتەدى.
مەرەكە قارساڭىندا، ياعني 30-ءساۋىر كۇنى ەلوردادا ءبىرقاتار ماڭىزدى ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلادى. ولاردىڭ ءبىرى - ءال-فارابي اتىنداعى وقۋشىلار سارايىندا وتەتىن «دوستىق كەرۋەنى» ەتنوفەستيۆالى. باعدارلاما اياسىندا ەتنوگرافيالىق كورمەلەر، ۇلتتىق قولونەردەن شەبەرلىك ساعاتتارى، دوستىق شەرۋى جانە كونسەرت ۇيىمداستىرىلادى.
بايقوڭىر اۋدانىندا «حالىق قاتىساتىن بيۋدجەت» باعدارلاماسى اياسىندا اباتتاندىرىلعان جاڭا اۋلالار اشىلادى. مۇندا تۇرعىنداردىڭ قاتىسۋىمەن «اۋلا كۇنى» فورماتىنداعى مەرەكەلىك ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى.
30-ءساۋىر كۇنى ەكسپو اۋماعىندا مەملەكەتتىك تۋمەن پاتريوتتىق اكسيا وتەدى. ءىس-شاراعا جاستار مەن ەتنومادەني بىرلەستىكتەر قاتىسىپ، ۇلتتىق بىرلىكتىڭ ماڭىزىن دارىپتەيدى.
سول كۇنى سارايشىق اۋدانىندا «تازا قازاقستان» ەكواكسياسى اياسىندا ەكولوگيالىق ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى.
«جانۇيا» ورتالىعىندا «بەيبىتشىلىك - ەل تىلەگى»، «قامقور» ورتالىعىندا «بىرلىك بولعان جەردە، ءبىز جەڭىلمەيمىز» اتتى ءىس-شارالار وتەدى. ال دوستىق ۇيىندە «مامىلە» پىكىرتالاس كلۋبىنىڭ وتىرىسى جانە «حالىق كونستيتۋتسياسى - بىرلىك پەن دامۋدىڭ كەلەشەگى» اتتى كونفەرەنسيا ۇيىمداستىرىلادى.
سونداي-اق بارشىن كوشەسى، 30/2 مەكەنجايىنداعى دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنىندە ۇستەل تەننيسىنەن جارىستار وتەدى. بايقوڭىر اۋدانىندا توعىزقۇمالاق، اسىق اتۋ جانە ارمرەستلينگ سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار وتەدى.
مەرەكەلىك ءىس-شارالار 2-3-مامىر كۇندەرى دە جالعاسادى. بۇل كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرى (ونىڭ ىشىندە «Keryen Joly» س و و اۋماعىندا)، ساۋدا-ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىنداعى كونسەرتتەر جانە «قازاقستان - بىرلىك پەن تاتۋلىقتىڭ مەكەنى» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل وتەدى.
ءىس-شارالاردىڭ ءبارى قوعامدىق كەلىسىمدى نىعايتۋعا، ەتنوسارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋعا جانە بىرلىكتى ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان.
