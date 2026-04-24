استانادا ماساعا قارسى دەزينسەكسيا باستالدى: 8600 گەكتار سۋ ايدىنى وڭدەلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ماسا، شىبىن-شىركەي جانە وزگە دە جاندىكتەرگە قارسى اۋقىمدى دەزينسەكسيالىق جۇمىستاردىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى باستالدى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ءساۋىر ايىنىڭ باسىنان بەرى ماسا دەرناسىلدەرى انىقتالعان 8600 گەكتار سۋ ايدىنى وڭدەلگەن.
- دەزينسەكسيا ەكى اۋىسىمدا جۇرگىزىلۋدە. سۋ ايدىندارىن وڭدەۋ اياقتالعاننان كەيىن 27- 29 -ءساۋىر ارالىعىندا قالانىڭ ورتالىق بولىگىن جاپپاي وڭدەۋ باستالادى. جۇمىستار ورتالىقتان شەت ايماقتارعا قاراي ىعىستىرۋ ادىسىمەن جۇرگىزىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جاندىكتەردى تولىق جويۋ كوزدەلمەيدى، الايدا جۇرگىزىلەتىن شارالار ولاردىڭ سانىن %90- عا دەيىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
دەزينسەكسيا تۇنگى ۋاقىتتا - ساعات 21:00-دەن 04:00-گە دەيىن وتەدى. ءار كەزەڭ 20 كۇنگە سوزىلادى، جالپى التى كەزەڭ جوسپارلانعان.
جۇمىستارعا 150-دەن استام ارنايى دايىندىقتان وتكەن مامان تارتىلعان. وڭدەۋ بارىسىندا مەحانيكالىق بۇرىككىشتەر، ارنايى تەحنيكالار، كۆادروكوپتەرلەر جانە ءىرى سۋ ايدىندارىندا جابدىقتالعان قايىقتار قولدانىلادى.
سونداي-اق باسقارۋشى كومپانيالار مەن ءتۇرلى نىساندارعا جەرتولەلەردى قۇرعاتۋ، اۋماقتاردى اباتتاندىرۋ جانە قوسىمشا دەزينسەكسيا جۇرگىزۋ تاپسىرىلعان.
ايتا كەتەيىك، قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا تۇرعىندارعا وڭدەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋماقتارعا بارماۋ جانە جۇمىستار كەزىندە تەرەزەلەردى جابۋ ۇسىنىلادى.
بۇعان دەيىن الماتىدا كەنەلەرگە قارسى دەزينسەكتسيالىق وڭدەۋ جۇمىستارى باستالعانى حابارلاندى.