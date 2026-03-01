استانادا LRT جۇيەسى كوكتەمدە ىسكە قوسىلادى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەكپەن بىرگە LRT دەپوسىنىڭ عيماراتىنا بارىپ، جەڭىل رەلستى كولىك جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا قۇرىلىپ جاتقان ءبىرىڭعاي ديسپەتچەرلىك ورتالىقتىڭ جۇمىسقا دايىندىق بارىسىمەن تانىستى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
دەپو قۇرامىندا جالپى اۋدانى 768 كۇپ مەتر بولاتىن ءبىرىڭعاي ديسپەتچەرلىك ورتالىق (پروتسەسسينگتىك ورتالىق) قالىپتاستىرىلۋدا. بۇل ورتالىق جۇيەنى باسقارۋ مەن قالانىڭ جول-كوشە جەلىسىندەگى ۇدەرىستەردى ۇيلەستىرۋدىڭ نەگىزگى ەلەمەنتىنە اينالادى.
ورتالىقتىڭ فۋنكتسيونالىنا LRT قۇرامدارىنىڭ قوزعالىسىن باسقارۋ، ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسىنىڭ باعدارشام نىساندارىن ۇيلەستىرۋ، قوعامدىق كولىكتى ديسپەتچەرلىك سۇيەمەلدەۋ، ۆەلوسيپەدتى جالعا بەرۋ جۇيەسىن ديسپەتچەرلەۋ، سونداي-اق كولىك دەرەكتەرىن وڭدەۋ جانە اناليتيكالىق تالداۋ كىرەدى. قالالىق قىزمەتتەرمەن ينتەگراتسيا باسقارۋدى ورتالىقتاندىرۋعا، شتاتتان تىس جاعدايلارعا دەن قويۋ كەزىندە ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل جىلدامدىعىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ارالاۋ بارىسىندا «اۋەجاي» (101)، «بايتەرەك» (112)، «مينيسترلىكتەر ءۇيى» (113) ستانسالارى دا قارالدى.
سىناقتىق پايدالانۋ بەكىتىلگەن سىناق باعدارلاماسىنا سايكەس بۇكىل جەلى بويىنشا جۇرگىزىلىپ وتىر. سىناق كەزەڭىنىڭ مىندەتتەرىنە قاراي پويىزدار توقتاۋسىز ءوتۋى مۇمكىن نەمەسە بارلىق ستانسالاردا توقتاپ، ەسىكتەردىڭ سينحروندالۋىن، پوزيتسيالاۋ جۇيەلەرىن، توقتاۋ دالدىگىن جانە بورتتىق ءارى ستانسالىق باسقارۋ جۇيەلەرىنىڭ ءوزارا ارەكەتتەسۋىن تەكسەرەدى.
- سىناقتىق پايدالانۋ تاۋلىكتىڭ كەز كەلگەن ۋاقىتىندا، سونىڭ ىشىندە تۇنگى مەزگىلدە دە جۇزەگە اسىرىلادى. سىناقتاردىڭ ۇزاقتىعى تاۋلىگىنە 12 ساعاتتان اسادى. LRT قۇرامدارى پيلوتسىز رەجيمدە (GoA4) قاتىنايدى. سىناقتار ينفراقۇرىلىم مەن قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىن تەكسەرۋدى، سونداي-اق پەرسونالدى دايارلاۋدى جانە اپاتتىق راسىمدەردى پىسىقتاۋدى قامتيدى. قۇرامدار ورتالىق ازيانىڭ كليماتىنا بەيىمدەلگەن، تومەن تەمپەراتۋرا مەن مۇزدانۋعا ءتوزىمدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تەحنولوگيالىق شەشىمدەر. قوزعالمالى قۇرام دوڭگەلەكتەرىنىڭ كونسترۋكتسياسىندا سەرپىمدى ەلەمەنتتەر قولدانىلعان: بانداج بەن دوڭگەلەك ديسكىسىنىڭ اراسىنا ءدىرىلدى وقشاۋلاۋ قىزمەتىن اتقاراتىن رەزەڭكە توسەم قاراستىرىلعان. بۇل شەشىم ديناميكالىق جۇكتەمەلەر مەن قۇرىلىمدىق شۋدىڭ بەرىلۋىن ازايتىپ، پويىزدار قوزعالعان كەزدەگى اكۋستيكالىق اسەر دەڭگەيىن تومەندەتەدى. بولجامدى پايدالانۋ پارامەترلەرى.
قوزعالىس ارالىعى: 5 تەن 10 مينۋتقا دەيىن (ۋچاسكەگە بايلانىستى)؛ ستانسالار اراسىنداعى ءجۇرىپ ءوتۋ ۋاقىتى: 1,5-3 مينۋت؛ «نۇرلى جول» ستانساسىنان «اۋەجاي» ستانساسىنا دەيىنگى ءجۇرۋ ۋاقىتى - شامامەن 40 مينۋت.
سىناقتىق پايدالانۋدى اياقتاۋ جانە جولاۋشىلار قوزعالىسىن باستاۋ كۇنى بارلىق ءىس-شارالار كەشەنى تولىق ورىندالىپ، جۇيەنىڭ بەلگىلەنگەن تەحنيكالىق تالاپتارعا سايكەستىگى راستالعاننان كەيىن انىقتالاتىن بولادى. LRT جۇمىسىنىڭ باستالۋى جاقىن ايلاردا (كوكتەمدە) كۇتىلەدى.
