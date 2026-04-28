استانادا ل ر ت كارتاسىن راسىمدەۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا جەڭىلدىك ساناتىنداعى ازاماتتارعا LRT كولىك كارتاسىن راسىمدەۋگە ونلاين ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى. كارتانى 7 جاستان 18 جاسقا دەيىنگى وقۋشىلار جانە زاڭناماعا سايكەس جەڭىلدىگى بار، استانادا تىركەلگەن تۇرعىندار الا الادى.
ءوتىنىم transcard.kz سايتى ارقىلى بەرىلەدى. قۇنى - 1200 تەڭگە. دايىن بولعان كەزدە پايدالانۋشىنىڭ تەلەفون نومىرىنە SMS-حابارلاما جىبەرىلەدى. بۇل كارتا تەك LRT جەلىسىمەن جۇرۋگە ارنالعان، ال قوعامدىق كولىكتىڭ باسقا تۇرلەرىندە جارامسىز. وزگە جولاۋشىلارعا جول جۇرۋگە ارنالعان كولىك كارتالارى مەن ءبىر رەتتىك بيلەتتەر LRT ىسكە قوسىلعاننان كەيىن ستانسالاردا قولجەتىمدى بولادى. بۇدان بولەك، كاسساعا جۇگىنبەي تۋرنيكەتتەردەن وتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن بالامالى تولەم تاسىلدەرى دە قاراستىرىلعان.
