استانادا جاستارعا ارنالعان بوس جۇمىس ورىندارى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 17-ءساۋىر كۇنى جاستارعا ارنالعان كەزەكتى بوس جۇمىس ورىندارى جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلادى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ءىس-شارا 17-ساۋىردە ساعات 14:30 دا جەڭىس داڭعىلى، 62 مەكەنجايىندا ورنالاسقان س. سەيفۋللين اتىنداعى قازاق اگروتەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عيماراتىندا وتەدى.
- جارمەڭكە جاستارعا جۇمىس تابۋعا، جۇمىس بەرۋشىلەرمەن تىكەلەي سۇحباتتان وتۋگە جانە جەتەكشى كومپانيالاردىڭ ۇسىنىستارىمەن تانىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن ەلوردا اكىمدىگىنىڭ اقپاراتىندا.
ىزدەنۋشىلەرگە وزەكتى بوس جۇمىس ورىندارى ۇسىنىلىپ، جۇمىس بەرۋشىلەرمەن كەزدەسۋلەر، سونداي-اق مانساپتىق كەڭەستەر ۇيىمداستىرىلادى.
ىزدەنۋشىلەرگە وزەكتى بوس جۇمىس ورىندارى ۇسىنىلىپ، جۇمىس بەرۋشىلەرمەن كەزدەسۋلەر، سونداي-اق مانساپتىق كەڭەستەر ۇيىمداستىرىلادى.