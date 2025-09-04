استانادا دەمالىس كۇندەرى وتەتىن جارمەڭكەدە ەكى وبلىستىڭ فەرمەرلەرى ونىمدەرىن ۇسىنادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 6-7-قىركۇيەك ارالىعىندا جامبىل جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ تاۋار وندىرۋشىلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وڭىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ جازدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەدە جامبىل جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ شارۋالارى ەت، بالىق، ءسۇت ونىمدەرى، سونداي-اق كوكونىس پەن جەمىس-جيدەكتىڭ كەڭ تاڭداۋىن ۇسىنادى. ونىمدەردىڭ فەرمەرلەردەن تىكەلەي جەتكىزىلۋى ازىق-تۇلىكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ قانا قويماي، وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋعا دا ىقپال ەتەدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرى استاناعا 350 توننادان استام ءونىم اكەلەدى. ونىڭ ىشىندە 150 توننا كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، 80 توننا ەت پەن ەت ونىمدەرى، 50 توننا باقشا ونىمدەرى، 30 توننا ءسۇت ونىمدەرى، 11 توننا بالىق، 6 مىڭ دانا جۇمىرتقا جانە 30 توننادان استام باسقا دا ازىق-تۇلىك بولادى.
ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى فەرمەرلەردەن ءونىمدى تىكەلەي ساتىپ الۋمەن قاتار، وڭىرلەردىڭ شىعارماشىلىق ۇجىمدارى ونەر كورسەتەتىن كونسەرتتىك باعدارلامانى تاماشالاي الادى.
جارمەڭكە ساعات 9:00-دەن 18:00-گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەيىك، بيىلعى جارمەڭكە «قازانات» يپپودرومى اۆتوتۇراعىنىڭ اۋماعىندا (قارقارالى تاس جولى، 1-مەكەنجايى) وتەدى.
سونىمەن قاتار جارمەڭكە ءوتىپ جاتقان كەزەڭدە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن №18، №37 جانە №303 اۆتوبۋس باعىتتارى قاتىنايتىن بولادى.
ايتا كەتەيىك، استاناداعى جارمەڭكەگە تۇركىستان وبلىسىنىڭ شارۋالارى 600 توننادان استام ءونىم اكەلدى.