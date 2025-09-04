ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:07, 04 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    استانادا دەمالىس كۇندەرى وتەتىن جارمەڭكەدە ەكى وبلىستىڭ فەرمەرلەرى ونىمدەرىن ۇسىنادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 6-7-قىركۇيەك ارالىعىندا جامبىل جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ تاۋار وندىرۋشىلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وڭىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ جازدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    көкөніс, жәрмеңке
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    جارمەڭكەدە جامبىل جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ شارۋالارى ەت، بالىق، ءسۇت ونىمدەرى، سونداي-اق كوكونىس پەن جەمىس-جيدەكتىڭ كەڭ تاڭداۋىن ۇسىنادى. ونىمدەردىڭ فەرمەرلەردەن تىكەلەي جەتكىزىلۋى ازىق-تۇلىكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ قانا قويماي، وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋعا دا ىقپال ەتەدى.

    اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرى استاناعا 350 توننادان استام ءونىم اكەلەدى. ونىڭ ىشىندە 150 توننا كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، 80 توننا ەت پەن ەت ونىمدەرى، 50 توننا باقشا ونىمدەرى، 30 توننا ءسۇت ونىمدەرى، 11 توننا بالىق، 6 مىڭ دانا جۇمىرتقا جانە 30 توننادان استام باسقا دا ازىق-تۇلىك بولادى.

    ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى فەرمەرلەردەن ءونىمدى تىكەلەي ساتىپ الۋمەن قاتار، وڭىرلەردىڭ شىعارماشىلىق ۇجىمدارى ونەر كورسەتەتىن كونسەرتتىك باعدارلامانى تاماشالاي الادى.

    جارمەڭكە ساعات 9:00-دەن 18:00-گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى.

    ايتا كەتەيىك، بيىلعى جارمەڭكە «قازانات» يپپودرومى اۆتوتۇراعىنىڭ اۋماعىندا (قارقارالى تاس جولى، 1-مەكەنجايى) وتەدى.

    سونىمەن قاتار جارمەڭكە ءوتىپ جاتقان كەزەڭدە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن №18، №37 جانە №303 اۆتوبۋس باعىتتارى قاتىنايتىن بولادى.

    ايتا كەتەيىك، استاناداعى جارمەڭكەگە تۇركىستان وبلىسىنىڭ شارۋالارى 600 توننادان استام ءونىم اكەلدى.

    Бейсен Сұлтан
