استانادا بريتاندىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ فيليالى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا شەتەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى جۇمىسىن باستادى. ءبىلىم وشاعىن سالتاناتتى اشۋ راسىمىنە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك، وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عايني بەيسەمبايەۆا، ۇلى بريتانيانىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى ساللي اكسۆورتي، سونداي-اق ۋنيۆەرسيتەت باسشىلىعى قاتىستى.
كامپۋس باكالاۆريات باعدارلامالارى بويىنشا 315 ستۋدەنت قابىلداۋدى جوسپارلاپ وتىر. باعىتتارى: كومپيۋتەرلىك عىلىم، بيزنەس-باسقارۋ، ازاماتتىق قۇرىلىس، گەولوگيا جانە پايدالى قازبالاردى بارلاۋ. وقىتۋ اعىلشىن تىلىندە جۇرگىزىلەدى.
ۋنيۆەرسيتەت 1883 -جىلى قۇرىلعان، ۇلى بريتانيانىڭ جەتەكشى زەرتتەۋ جوعارى وقۋ ورىندارى Russell Group قاۋىمداستىعىنىڭ مۇشەسى. QS World University Rankings 2025 رەيتينگىسىندە 186-ورىندا تۇر. ج و و تۇلەكتەرىنىڭ قاتارىندا مەديتسينا سالاسى بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى مارتين ەۆانس، ساياساتكەر نيل كيننوك جانە كومپوزيتور كارل دجەنكينس بار.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، سوڭعى ءۇش جىلدا قازاقستاندا شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ 40 فيليالى اشىلدى. ولار يادرولىق فيزيكا، گەولوگيا، بيزنەس-باسقارۋ جانە كومپيۋتەرلىك عىلىم سالاسىندا ماماندار دايارلاپ جاتىر.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ەلىمىزدە شەتەلدىك ج و و- لاردىڭ فيليالىن اشۋداعى ءۇش مىندەتتى اتادى:
- بىرىنشىدەن - قازاقستاندى اكادەميالىق حاب رەتىندە قالىپتاستىرۋ. تەك بيىلدىڭ وزىندە مىقتى ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ ەسەبىنەن بىزگە 31,5 مىڭ شەتەلدىك ستۋدەنت كەلدى؛
- ەكىنشى مىندەت - ايماقتىق ۋنيۆەرسيتەتتەردى زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە ترانسفورماتسيالاۋ؛
- ءۇشىنشى مىندەت - تەحنولوگيالار ترانسفەرىن دامىتۋ.
سونداي- اق ۆەدومستۆو باسشىسى ءبىرقاتار بىرلەسكەن جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن قوستى. اتاپ ايتقاندا، اريزونا ۋنيۆەرسيتەتى مەن م. قوزىبايەۆ اتىنداعى سولتۇستىك قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتى اتىراۋدا كۇكىرتتى پوليمەرلەر مەن وپتيكالىق ماتەريالدارعا قايتا وڭدەۋ بويىنشا بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزىپ جاتىر.
- ەندى تالانتتاردى جوعالتپاي، مىقتى ستۋدەنتتەردىڭ ءبىر بولىگىن وسىندا قالدىرىپ، ولارعا الەمدىك دەڭگەيدەگى ءبىلىم بەرۋ مۇمكىندىگى بار، - دەدى ساياسات نۇربەك.
ايتا كەتسەك، قازاقستان شەتەلدىك ج و و فيليالدارىندا وقۋعا گرانتتار بولەدى. ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بارلىعى 3000 گرانت بولىنگەن، ونىڭ ىشىندە 300 گرانت - ۇلى بريتانيا ۋنيۆەرسيتەتىنە بۇيىردى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا شەتەلدىك ج و و فيليالدارىنا قالاي تۇسۋگە بولاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
بيىل ەلىمىزدە شەتەلدىك تانىمال ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ فيليالدارى قاي قالالاردا اشىلاتىنى جايلى دا جازعان ەدىك.
اۆتور
داۋلەت ىزتىلەۋ