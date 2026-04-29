استانادا ازىق-تۇلىك باعاسىنا باقىلاۋ كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى 32 وتىرىس وتكىزىلىپ، ساۋدا ۇستەمەسىنىڭ رۇقسات ەتىلگەن دەڭگەيدەن اسۋىنا قاتىستى 80-نەن استام ءىس تىركەلگەن.
استانادا ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ساقتاۋ بويىنشا كەشەندى شارالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. وسى باعىتتا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇيەلى جۇمىس تۋرالى كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى بريفينگتە قالالىق ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ماقسات جاڭابايەۆ پەن «Astana» ا ك ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءدىلمۇرات ءيمىنوۆ ايتىپ بەردى.
ەلوردادا ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋعا باعىتتالعان جۇيەلى جانە جەدەل شارالار كەشەنى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. شامامەن 24 مىڭ توننا ءونىم جەتكىزۋگە كەلىسىمشارتتار جاسالىپ، ولاردى وتكىزۋ 190 نان استام ساۋدا ورنى ارقىلى ۇيىمداستىرىلعان.
- قوسىمشا رەتىندە ساۋدا جەلىلەرىمەن ساۋدا ۇستەمەسىن 10 پايىزدان اسىرماۋدى كوزدەيتىن كەلىسىمدەر جاسالدى، بۇل باعانى تۇراقتاندىرۋعا ىقپال ەتەدى.
قابىلدانعان شارالار وڭ ديناميكا كورسەتىپ وتىر: 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا دەفلياتسيا دەڭگەيى 98,9 پايىز بولدى، 2025 -جىلى ينفلياتسيا 107,4 پايىز.
2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى استانادا باعا يندەكسى 101,1 پايىز دەڭگەيىندە قالىپتاستى، بۇل رەسپۋبليكالىق ورتاشا كورسەتكىشتەن تومەن. بۇل باعانى رەتتەۋ جانە ازىق-تۇلىك تۇراقتىلىعى سالاسىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان ساياساتتىڭ تيىمدىلىگىن راستايدى، - دەپ حابارلادى سپيكەرلەر.
دەلدالدىق سحەمالاردى تەرگەۋ جونىندەگى وڭىرلىك كوميسسيا نارىقتاعى زاڭ بۇزۋدى جۇيەلى تۇردە انىقتاپ وتىر. 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى 32 وتىرىس وتكىزىلىپ، ساۋدا ۇستەمەسىنىڭ رۇقسات ەتىلگەن دەڭگەيدەن اسۋىنا قاتىستى 80 نەن استام ءىس تىركەلگەن.
سونىمەن قاتار كۇن سايىن باعا مونيتورينگى جۇرگىزىلىپ، جەتكىزۋشىلەردىڭ كەلىسىمشارتتىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋىن باقىلاۋ جۇرگىزىلەدى، بۇل تاۋار جەتكىزۋ تىزبەگىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرادى.
ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى - اگروونەركاسىپ كەشەنىن جانە لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ.
جول كارتاسى اياسىندا جالپى سوماسى 180 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 7 ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ، شامامەن 1,6 مىڭ جۇمىس ورنى قۇرىلىپ جاتىر. قوسىمشا رەتىندە 40 ميلليارد تەڭگەدەن استام ينۆەستيتسيا كولەمىمەن اگرارلىق-يندۋستريالىق ايماق قۇرۋ جانە لوگيستيكالىق پارك قالىپتاستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- قالالىق ساياساتتىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگى - ساۋدا سالاسىندا قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ. نارىقتار مەن ساۋدا ويىن- ساۋىق ورتالىقتارىنا بەيىندى ۆەدومستۆولاردىڭ قاتىسۋىمەن تۇراقتى تۇردە تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلەدى، وندا سانيتارلىق نورمالاردى، ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن جانە سالىق زاڭناماسىن ساقتاۋ ەرەكشە نازاردا بولادى.
2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى 15 زاڭسىز ساۋدا نىسانى دەموتاجدالدى، ال 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ولاردىڭ سانى 225 بولعان. سونىمەن قاتار مەتالل سىنىقتارىنىڭ اينالىمى سالاسىنداعى زاڭسىز قىزمەتتىڭ جولىن كەسۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلۋدە، بۇل ءۇشىن 2024 -جىلدان باستاپ مىندەتتى ليتسەنزيالاۋ ەنگىزىلگەن.
جالپى، استانادا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان كەشەندى جۇمىس ەكونوميكانىڭ جانە الەۋمەتتىك سالانىڭ نەگىزگى باعىتتارىن قامتىپ، ءارى قارايعى ءوسىم ءۇشىن بەرىك نەگىز قالىپتاستىرۋدا، - دەپ قوستى سپيكەرلەر.