17:10, 24 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
استانادا الداعى دەمالىس كۇنى 25 گرادۋس ىستىق بولادى
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، سەنبى كۇنى ەلوردادا اپتاداعى ەڭ ىستىق كۇن بولادى دەپ كۇتۋلۋدە. اۋا تەمپەراتۋراسى +25°C دەيىن كوتەرىلەدى.
استانادا وسى اپتادا ايتارلىقتاي جىلىنادى، سەنبى، ءساۋىردىڭ 25 ءى ەڭ ىستىق كۇن بولادى دەپ كۇتىلۋدە. بۇگىن، جۇما كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى 20°C قا كوتەرىلەدى دەپ بولجانسا، كەلەسى سەنبى كۇنى كۇندىز +25°C، تۇندە شامامەن +13°C بولادى. جەكسەنبى كۇنى اۋا- رايى قايتا سالقىندايدى، تەرمومەتر باعانى +18°C دەيىن كوتەرىلەدى، جاڭبىر جاۋادى دەپ كۇتىلۋدە. اپتانىڭ باسى ءبىرقالىپتى باستالادى: سارسەنبىدە كۇندىز 16°C شاماسىندا، تۇندە 6°C جىلى، جاۋىن- شاشىن بولۋى مۇمكىن. سينوپتيكتەر ەلوردا تۇرعىندارىنا سەنبىنىڭ جايماشۋاق كۇندەرىن جىبەرىپ الماۋعا كەڭەس بەرەدى، بۇل اپتاداعى ەڭ جىلى كۇنى بولادى.