استانادا العاشقى «CMG Media Week 2026» اياقتالدى
استانا. قازاقپارات - 13-17-ءساۋىر ارالىعىندا Maqsut Narikbayev University (MNU) بازاسىندا ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى مەن قىتاي مەديا توبىنىڭ (CMG) بىرلەسۋىمەن بىرەگەي ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ۇيىمداستىرىلدى.
اپتا بارىسىندا قازىرگى زامانعى مەديا، سيفرلىق كوممۋنيكاتسيالار جانە كونتەنت ءوندىرىسى سالاسىنداعى قۇزىرەتتىلىكتەردى دامىتۋ بويىنشا پانەلدىك سەسسيالار، دارىستەر جانە پراكتيكالىق شەبەرلىك ساباقتارى ءوتتى.
سيفرلىق ترانسفورماتسيا جانە اقپاراتتىڭ سەنىمدىلىگىنە قويىلاتىن تالاپتاردىڭ ارتۋى جاعدايىندا جۇمىس ىستەي الاتىن جاڭا بۋىن جۋرناليستەر مەن ب ا ق ماماندارىن دايارلاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
MNU حالىقارالىق جۋرناليستيكا مەكتەبىنىڭ سەكسەن ستۋدەنتى ءتورت باعىت بويىنشا ترەنينگكە قاتىستى: تەلەرەپورتاج جانە اۋديوجۋرناليستيكا، پودكاستتار، دەرەكتى فيلم تۇسىرۋدەگى اڭگىمەلەۋ جانە جۋرناليستيكاداعى جاساندى ينتەللەكتتى قوسا العاندا، جاڭا تەحنولوگيالارمەن جۇمىس ىستەۋ.
اپتا بويى ستۋدەنتتەر تاڭداعان تاقىرىبىنا بايلانىستى جاتتىقتىرۋشىلارمەن كەزدەسۋدەن باستاپ تەوريا مەڭگەرۋ، ەكسكۋرسيالار مەن قورىتىندى جوبالاردى دايىنداۋعا قاتىستى. بۇل فورمات ولارعا ماماندىققا تەرەڭ ەنۋگە مۇمكىندىك بەردى. اتاپ ايتقاندا ناعىز سپيكەرلەردى انىقتاۋ، سۇحبات جازۋ، ماتەريالداردى رەداكتسيالاۋ جانە اياقتالعان جوبالاردى ۇسىنۋ.
- پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىمەن سەرىكتەستىك ستۋدەنتتەرگە جەتەكشى جۋرناليستەردىڭ شەبەرلىك ساباقتارى مەن دارىستەرىنە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن بىرەگەي جوبا ۇسىندى. بۇل اپتا وسى فورماتتىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتتى: ستۋدەنتتەر بىلىمدەرىن بەكىتىپ قانا قويماي، ناقتى ومىردەگى ىستەردە ءوز داعدىلارىن كورسەتە الدى، - دەپ اتاپ ءوتتى MNU حالىقارالىق جۋرناليستيكا مەكتەبىنىڭ دەكانى ايگۇل جامالوۆا.
ستۋدەنتتەردىڭ ترەنينگ بارىسىنداعى جوبالارى دەنساۋلىق پەن ءومىر ساپاسىنا قاتىستى قولدانبالى الەۋمەتتىك تاقىرىپتارعا باعىتتالعان. تاجىريبەلىك جۇمىس ناقتى جەرلەردە، ماسەلەن بوتانيكالىق ساياباقتا وتكىزىلدى. وندا ستۋدەنتتەر سيۋجەت ءتۇسىرىپ، سۇحبات جۇرگىزىپ، اۋديوماتەريالدار جينادى.
قىتايلىق جاتتىقتىرۋشىلار قازاقستاندىق جۋرناليستەردىڭ، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكتتى پايدالانۋ سالاسىنداعى تەحنيكالىق جانە كاسىبي دايىندىعىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتتى. بۇل تەحنولوگيالار جاڭالىقتار جۋرناليستيكاسى مەن باعدارلامالار وندىرىسىندە كەڭىنەن قولدانىلادى، بۇل باق ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
- بۇل كۋرس ءبىز ءۇشىن شىنىمەن دە قۇندى بولدى. بۇل بىزگە سوڭعى كۋرستاعى ءبىلىمىمىزدى بەكىتۋگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار شەتەلدىك جۋرناليستەردىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن كورۋگە دە مۇمكىندىك بەردى. شاقىرىلعان سپيكەرلەردىڭ ءبىزدىڭ جۇمىسىمىزدى جوعارى باعالاعانىنا ءبىز ەرەكشە قۋانىشتىمىز. تىڭداۋ مۇمكىندىگىنىڭ بولۋى بىزگە ءوز داعدىلارىمىزدى كورسەتۋگە جانە جوبالاردى جوعارى دەڭگەيدە دايىنداۋعا كومەكتەستى. ىنتىماقتاستىقتىڭ بۇل فورماتى بىزگە تەك تەوريالىق نەگىز عانا ەمەس، سونىمەن قاتار پراكتيكالىق تاجىريبە دە بەرەدى، - دەدى MNU حالىقارالىق جۋرناليستيكا مەكتەبىنىڭ ستۋدەنتى ادينا نۇرقاتوۆا.
«CMG Media Week 2026» جابىلۋ سالتاناتىندا ەڭ ۇزدىك ستۋدەنتتىك جوبالار ۇسىنىلدى، ال ولاردىڭ اۆتورلارى باعدارلاماعا قاتىسقانىن راستايتىن سەرتيفيكاتتارعا يە بولدى.
CGTN جۋرناليسى دجاو يۋنفەي ب ا ق ماماندارى ءۇشىن «كۇردەلى الەمدەگى جۋرناليستيكا» اتتى قوعامدىق ترەنينگ وتكىزدى. تاجىريبە الماسۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن تۇراقتى پلاتفورمالاردى قۇرۋ اكادەميالىق جانە ب ا ق قاۋىمداستىقتارى اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋداعى ماڭىزدى قادامعا اينالعانى اتالىپ ءوتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن China Media Group بىرلەسىپ ۇيىمداستىرعان بۇل ءىس-شارا 2025-جىلدىڭ 16-ماۋسىمىندا قىتاي ءتوراعاسىنىڭ قازاقستانعا ساپارى بارىسىندا ەكى ەل كوشباسشىلارى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شي جينپيڭنىڭ قاتىسۋىمەن قول قويىلعان ب ا ق سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى كەلىسىم اياسىندا وتكىزىلدى.