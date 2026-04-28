استانادا 2000 وقۋشى ءبىر مەزەتتە «التىن ۇيا» كۇيىن ورىندادى
استانا. KAZINFORM - استانادا EXPO حالىقارالىق كورمە ورتالىعى الاڭىندا «قازاقستان - ءبىزدىڭ ورتاق ءۇيىمىز» تاقىرىبىندا اۋقىمدى مۋزىكالىق فلەشموب ءوتتى.
ءىس-شاراعا قالا مەكتەپتەرىنەن 2000 عا جۋىق وقۋشىلار قاتىسىپ، ولار ءبىر مەزەتتە كۇيشى-كومپوزيتور قارشىعا احمەدياروۆتىڭ «التىن ۇيا» كۇيىن ورىندادى.
وقۋشىلار دومبىرا، قوبىز، قىلقوبىز، جەتىگەن، سازسىرناي، فلەيتا جانە سكريپكا سەكىلدى ۇلتتىق جانە كلاسسيكالىق اسپاپتاردا وينادى.
مۋزىكالىق فلەشموبقا ەلورداداعى ونەر جانە مۋزىكالىق مەكتەپتەردىڭ، سونداي-اق جالپى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ 10-16 جاس ارالىعىنداعى تاربيەلەنۋشىلەرى قاتىستى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى - «قازاقستان - ءبىزدىڭ ورتاق ءۇيىمىز» يدەياسىن مۋزىكا ارقىلى جەتكىزۋ. ءارتۇرلى اسپاپتىڭ ءۇنى ءبىر ارناعا توعىسىپ، كوپۇلتتى ەلدىڭ بىرلىگىن بەينەلەدى.
فلەشموبقا قاتىسقان وقۋشىلار دا ءوز اسەرلەرىمەن ءبولىستى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، «التىن ۇيا» كۇيىن ورىنداۋ تۋعان جەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەرگەن.
ايتا كەتەيىك، «التىن ۇيا» كۇيى وتانعا، تۋعان جەرگە دەگەن ساعىنىش پەن ماحابباتتى بەينەلەيتىن تۋىندى سانالادى.