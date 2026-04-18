    09:26, 18 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    استانا مەن الماتىدا بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 466,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,08 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,09 تەڭگە، ساتۋ - 560,06 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,99 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛

    - يۋان 68,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,16 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 468,97 تەڭگە، ساتۋ - 471,82 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,76 تەڭگە، ساتۋ - 558,38 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,04 - 6,16 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,62 - 71,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 17-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,68 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,52 تەڭگە بولدى.

     

    Бейсен Сұлтан
