استانا مەن الماتىدا بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 466,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,08 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,09 تەڭگە، ساتۋ - 560,06 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,99 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
- يۋان 68,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,16 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 468,97 تەڭگە، ساتۋ - 471,82 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,76 تەڭگە، ساتۋ - 558,38 تەڭگە؛
- رۋبل 6,04 - 6,16 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,62 - 71,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 17-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,68 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,52 تەڭگە بولدى.