پرەمەر- مينيستر قىتايلىق كومپانيا باسشىلارىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى

استانا. قازاقپارات - پرەمەر-مينيستر ءاليحان سمايىلوۆ Xinjiang Hualing Industry and Trade (Group) Co. ءتوراعاسى مي ىن حۋامەن جانە Shanxi Meijin Energy Co. باسشىسى ياو تسزين لۋنمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلادى قازاقپارات ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

Xinjiang Hualing قىتاي حولدينگى ديەۆەلوپمەنت، ساۋدا، اۋىل شارۋاشىلىعى، لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا جانە ت. ب. سالالاردا جۇمىس جۇرگىزەدى. ءاليحان سمايىلوۆ اتاپ وتكەندەي، بۇل سالالاردىڭ بارلىعى قازاقستان ەكونوميكاسى ءۇشىن باسىم باعىتتار.

وسىعان وراي، ەكى ەل اراسىندا ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق قۇرۋدىڭ الەۋەتى زور. پرەمەر-مينيستر قازاقستان ۇكىمەتى Xinjiang Hualing Group-تىڭ ينۆەستيتسيالىق باستامالارىنا قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءوز كەزەگىندە مي ىن حۋا قازاقستانمەن ودان ءارى ىنتىماقتاستىققا سەنىم ءبىلدىرىپ، كەلەشەكتە ءتۇرلى جوبالاردى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.

قىتاي دەلەگاتسياسىنىڭ ساپارى بارىسىندا ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى مەن Xinjiang Hualing Industry and Trade (Group) Co اراسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.