ايەلدەرگە قانداي دارۋمەندەر قاجەت؟

استانا. قازاقپارات - كەيدە ايەلدەر ءوزىنىڭ حال-جاعدايىنا جانە سىرت كەلبەتىنە كوڭىلى تولمايدى. بۇل ومىرلىك ماڭىزى بار دارۋمەندەر جەتىسپەيتىن دۇرىس ەمەس ءومىر سالتى مەن تاماقتانۋعا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.

دارۋمەندەر تولىققاندى زات الماسۋعا جانە اعزاداعى بيولوگيالىق پروتسەستەردىڭ جىلدامداۋىنا قاجەت. سوندىقتان دا دارۋمەندەر كۇندە تاماقپەن بىرگە ناقتى مولشەردە اعزاعا ءتۇسىپ تۇرۋى كەرەك. ال ەگەر ول جەتىسپەسە، قوسىمشا دارۋمەندىك پرەپاراتتار ءىشۋ جايلى ويلانۋ كەرەك.

ايەلدەرگە قانداي دارۋمەندەر ءىشۋ كەرەك؟ بۇل سۇراققا Doctorpiter پورتالىنا گينەكولوگ ولگا ۋلانكينا جاۋاپ بەردى.

ايەلدەرگە، اسىرەسە، A، C، E، K، D جانە B توبىنىڭ دارۋمەندەرىنىڭ دەڭگەيىن باقىلاۋ ماڭىزدى. بۇل بيوقوسىمشالاردى ىشە بەرۋ كەرەك دەگەن ءسوز ەمەس. ولاردى دارىگەر باقىلاۋىنسىز ىشۋگە بولمايدى. سەبەبى بەلسەندى زاتتاردىڭ ارتىق بولۋى ولاردىڭ جەتىسپەۋى سەكىلدى اعزاعا زيان.

A دارۋمەنى

رەتينويدتار جانە كاروتينويدتار رەتىندە بەلگىلى A دارۋمەندەرى يممۋنيتەتتى قاتايتادى، كورۋدى جاقسارتادى جانە كوللاگەن بولىنۋىنە ىقپال ەتەدى. ا دارۋمەنىنىڭ ءبىر ءتۇرى - رەتينول: ونى جاسارتاتىن كرەمدەر مەن سارىسۋلارعا قوسادى. A دارۋمەنى اعزاعا تاماقپەن بىرگە كەلەدى. مىسالى: جاسىل جاپىراقتى كوكونىستەر، قىزعىلت-سارى جانە سارى كوكونىستەر، بروككولي، جەمىستەر، ءسۇتتى ونىمدەر، جۇمىرتقا، باۋىر، بالىق.

D دارۋمەنى

D دارۋمەنى سۇيەكتەردى قاتايتادى، يممۋنيتەتتى جاقسارتادى جانە ەتەككىر تسيكلىنىڭ رەتتەلۋىنە قاتىسادى. ونىڭ جەتىسپەۋىن ءجيى تۇماۋراتۋ، شارشاي بەرۋ، مازاسىزدانۋ جانە شاش پەن تىرناق سىنعىشتىعىنان بايقاۋعا بولادى. D دارۋمەنى مايلى بالىقتا، قاتتى ىرىمشىكتە، باۋىردا بولادى.

E دارۋمەنى

E دارۋمەنى كوللاگەن ءتۇزىلۋى ءۇشىن جانە جاسۋشالاردى توتىعۋ كۇيزەلىسىنەن قورعاۋ ءۇشىن قاجەت. ول گەموگلوبين سينتەزىنە، ەتەككىر تسيكلىنىڭ رەتتەلۋىنە قاتىسادى جانە اتەروسكلەروز بەن ترومبوز قاۋپىن تومەندەتەدى. E دارۋمەنىنىڭ جەتىسپەۋىنەن تەرى قۇرعاق، ال شاش سىنعىش بولا تۇسەدى. E دارۋمەنى جاڭعاقتاردا جانە وسىمدىك مايلارىندا بولادى. ءبىراق بۇل ونىمدەردىڭ كوپشىلىگى مايلى، سوندىقتان ولاردى كوپ جەۋگە بولمايدى.

K دارۋمەنى

K دارۋمەنى قان ۇيىعىشتىعىنا قاتىسادى. ەگەر اعزاعا ول جەتىسپەسە، ەتەككىر كوپ كەلەدى جانە مۇرىن ءجيى قاناۋى مۇمكىن. K دارۋمەنى تسيكلدىڭ رەتتەلۋىنە جانە سۇيەك ءتىنىنىڭ تۇزىلۋىنە قاتىسادى. بۇل دارۋمەننىڭ جەتىسپەۋى وستەوپوروز دامۋىنا اكەلەدى. بۇل پايدالى زات اسجاپىراق، اقجەلكەن، بازيليك، كوك جۋا، گۇلدى ورامجاپىراق جانە يتمۇرىندا بولادى.

C دارۋمەنى

C دارۋمەنى (اسكوربين قىشقىلى) - تەمىر سىڭۋىنە جانە كوللاگەن سينتەزىنە قاتىساتىن كۇشتى انتيوكسيدانت. كوسمەتيكادا ول بەتتىڭ ادەمى رەڭكىنە، تەرىنىڭ اعارۋىنا جانە ءاجىمنىڭ الدىن الۋىنا قاتىسادى. C دارۋمەنى جەتىسپەيتىن ايەلدەر ءجيى قۇرعاق جانە ۇشتالعان شاشقا، قابىرشاقتاناتىن تەرىگە، ءتىس ەتىنىڭ قابىنۋىنا جانە مۇرىن قاناۋىنا شاعىمدانادى. C دارۋمەنى شىرعاناق، يتمۇرىن، مۇكجيدەك، اشىعان ورامجاپىراق، كيۆي، سيترۋستىلار جانە قاراقاتتا بولادى.

B توبىنىڭ بارلىق دارۋمەندەرى

B توبى دارۋمەندەرى اعزاعا تاماقتان ەنەرگيا الۋعا كومەكتەسەدى، جۇيكە جانە گورموندى جۇيەنىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋىنە ىقپال ەتەدى جانە زات الماسۋ، بۇلشىقەت تونۋسىن، اقىل-وي قىزمەتىن قالىپتا ۇستايدى. B توبى دارۋمەندەرى جەتىسپەسە، تىرناق سىنعىش بولا تۇسەدى، شاش تۇسە باستايدى، بەتتە قىزىل بورتپە پايدا بولادى جانە رەسپيراتورلىق جۇقپالارعا بەيىم بولادى. ايەل دەنساۋلىعىنا قاجەتتى دارۋمەننىڭ ءبىرى - 9B نەمەسە فولي قىشقىلى. ونىڭ جەتىسپەۋى انەمياعا، ەستە ساقتاۋدىڭ ناشارلاۋىنا جانە جۇكتىلىك كەزىندە اسقىنۋلاردىڭ پايدا بولۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. B توبىنىڭ دارۋمەندەرىن كوبىرەك الۋ ءۇشىن راتسيونعا بالىق، جۇمىرتقا، ءسۇتتى ونىمدەر، جاپىراقتى كوكونىستەر، بۇرشاقتىلار، شەمەشكى، جاڭعاق جانە ءداندى-داقىلدار قوسۋ كەرەك.

ءار دارۋمەننىڭ تاۋلىكتىك نورماسى بار. ونى اسىرۋعا بولمايدى. سوندىقتان دارۋمەندەر مەن بيولوگيالىق بەلسەندى قوسىمشالاردى اناليز ناتيجەسىنە قاراپ تەك دارىگەر جازىپ بەرە الادى. ولاردى ءوز بەتىنشە ءىشۋ زاتتار تەپە-تەڭدىگىن بۇزىپ، دەنساۋلىقتى ناشارلاتۋى مۇمكىن، - دەپ ەسكەرتتى ولگا ۋلانكينا.