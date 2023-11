ديماش قۇدايبەرگەننىڭ داۋىسى سىرقات ادامدارعا ەم بولا الادى - كومپوزيتور

استانا. قازاقپارات - كەشە - قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، حالىقتىڭ سۇيىكتى ءانشىسى، سازگەر، مۋلتيينسترۋمەنتاليست ديماش قۇدايبەرگەننىڭ تۋعان كۇنى.

ديماش - ونەرلى وتباسىنان شىققان. اكەسى قانات ايتبايەۆپەن اناسى سۆەتلانا ايتبايەۆا تانىمال انشىلەر بولسا، اتا- اجەسى مۋزىكا سالاسىنىڭ مامانى.

سازگەر جىگىت كىشكەنتاي كەزىنەن سپەكتاكلدە ويناپ، بەس جاسىندا مۋزىكالىق كوللەدج ساحناسىندا العاش رەت رەت ءان شىرقاپ تانىلا باستاعان. ءانشى التى جاسقا تولعاندا «اينالايىن» رەسپۋبليكالىق بايقاۋىنىڭ «فورتەپيانو» نوميناتسياسىندا جەڭىمپاز اتاندى. كەيىننەن ديماش ۆيتەبسك قالاسىندا XXIV حالىقارالىق ەسترادالىق ءان ورىنداۋشىلار «سلاۆيان بازارى-2015» بايقاۋىندا گران-پري جەڭىپ الىپ اتى الەمگە تانىلا باستايدى. ءسويتىپ، ول ەكى كۇن ىشىندە 175 ۇپاي جينايدى. ءبىرىنشى كۇنى ول كونستانتين مەلادزە كومپوزيتورىنىڭ «وپيات مەتەل» ءانىن ورىنداسا، ال ەكىنشى كۇنى فرانسۋز ءانشىسى گرەگوري لەمارشال رەپەرتۋارىنان الىنعان «Sos dun terien un detressە» ءانىن شىرقايدى.

ال 2017 -جىلدىڭ 15-ءساۋىر كۇنى ديماش قۇدايبەرگەن قىتايداعى «Singer 2017» جوباسىنا قاتىسىپ ەكىنشى ورىندى يەلەنەدى. ءانشى ءوزىنىڭ اقتىق سىناعىندا قىتايدىڭ ءانشىسى شان ۆەنجەمەن دۋەت قۇرىپ ءان ايتادى. اقتىق سىناقتا ول مايكل دجەكسوننىڭ: Dangerous, Billie Jean, The Way You Make Me Feel جانە Earth song اتتى اندەرىن ورىندايدى.

ديماش قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى قورى سىيلىعىنىڭ يەگەرى، «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» سىندى كوپتەگەن ماراپاتتارعا يە. سونداي-اق ديماش قۇدايبەرگەن 2021 -جىلى ازياداعى ەڭ سىمباتتى ەر ادام اتانعان.

بۇل رەتتە ءانشى ديماشتىڭ تۋعان كۇنىنە وراي، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق-دراما تەاترىنىڭ باس حورمەيستەرى امانتاي جۇماشەۆپەن ءبىر-ەكى اۋىز پىكىر الماستىق. ول ديماشتى دۇنيە ەسىگىن اشقان كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، ونىڭ داۋىسىنىڭ وزگەلەردەن ەرەكشە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

«ديماش - قازاقتىڭ ماڭدايىنا بىتكەن باعى، ول ءبىزدىڭ ماقتانىشىمىز. ونىڭ داۋىسى 5-6 وكتاۆاعا دەيىن جەتەدى. ديماشتىڭ فالتسەتپەن ءان ايتۋىنىڭ ءوزى كەرەمەت ونەر عوي. ءانشىنىڭ داۋىسى - بىرىنشىدەن، اللادان بەرىلگەن ەرەكشەلىك. ال ەكىنشىدەن، ۇلكەن ەڭبەكتىڭ ناتيجەسى. ءوزىم ءان، حور مامانى رەتىندە ديماشتىڭ ونەرىن وتە جوعارى باعالايمىن»، - دەدى ول.

سونىمەن قاتار حورمەيستەر ديماش قۇدايبەرگەن مەن مايكل دجەكسون سالىستىرۋعا بولاتىنىن ايتتى.

«كەيبىرەۋلەر ديماش قۇدايبەرگەندى قازاقستاندىق انشىلەرمەن سالىستىرىپ جاتادى. بۇل دۇرىس ەمەس دەپ ەسەپتەيمىن. ديماشتى ودان گورى مايكل دجەكسونمەن سالىستىرعان ءجون دەر ەدىم»، - دەيدى كومپوزيتور.

امانتاي جۇماشەۆ ديماش قۇدايبەرگەننىڭ داۋىسى سىرقات ادامدارعا ەم بولا الادى دەپ ەسەپتەيدى.

«ادامدى اباقتىعا جاۋىپ، وعان جامان مۋزىكا قوسىپ جىندى قىلىپ جىبەرۋگە دە نەمەسە كەرىسىنشە جاقسى مۋزىكا قوسىپ، ونى دەرتىنەن ايىقتىرىپ الۋعا دا بولادى. سەبەبى ادامنىڭ داۋىسى - اسپاپتاردىڭ ىشىندەگى ەڭ كەرەمەتى. الەمدە نەشە ءتۇرلى اسپاپتار بار شىعار، ءبىراق ادامنىڭ تابيعي داۋىسىنا جەتەرى جوق. سوندىقتان مەن ديماشتىڭ داۋىسىمەن سىرقاتتى ەمدەۋگە بولادى دەگەن پىكىرمەن ءجۇز پايىز كەلىسەمىن. بۇل ءتىپتى بەسەنەدەن بەلگىلى نارسە عوي. ديماشتىڭ اندەرىن تىڭداپ، ودان كۇش-قۋات، شيپا الۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن»، - دەدى كومپوزيتور.

وعان قوسا حورمەيستەر تىڭدارماندارعا ديماشتىڭ كەز كەلگەن ءانىن تىڭداۋعا كەڭەس بەردى.

«مەن ديماشتىڭ اناۋ ءانىن، مىناۋ ءانىن تىڭداۋ كەرەك دەپ ايتپايمىن. سەبەبى وزىمە ءانشىنىڭ كەز كەلگەن ءانى ۇنايدى. ديماشتى اندەرىنىڭ وڭدەۋشىسى دە ءوزى دەپ ويلايمىن. ءتىپتى ونىڭ كومپوزيتورعا ءوزىنىڭ كەڭەس بەرەتىنىنە ءجۇز پايىز سەنىمدىمىن. قاي جەردە داۋىستى كوتەرىپ، تومەندەتۋ كەرەگىن، قالاي يمپروۆيزاتسيا جاساۋ قاجەت ەكەنىن جاقسى بىلەدى. كومپوزيتور ولەڭنىڭ شۋماعى مەن قايىرماسىن جازىپ بەرەدى. ال قالعان يمپروۆيزاتسيا ديماشتىڭ وزىنەن. ونىڭ بارلىعى ءانشىنىڭ انىنەن سەزىلىپ تۇرادى»، - دەدى امانتاي جۇماشەۆ.

El.kz اقپارات اگەنتتىگى