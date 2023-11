قازاقستان نارىعىندا قىتاي اۆتوموبيل برەندتەرىنىڭ تانىمالدىعى ارتىپ كەلەدى

استانا. قازاقپارات - سوڭعى جىلدارى قازاقستاننىڭ اۆتوموبيل نارىعىندا رەسمي تۇردە ۇسىنىلعان قىتاي اۆتوموبيل برەندتەرىنىڭ سانى كۇرت ارتىپ، ولاردىڭ مودەلدىك قاتارى دا بىرتىندەپ ارتىپ كەلە جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

قازاقستاندا قۇراستىرىلاتىن قىتاي اۆتوموبيل برەندتەرى

اۆتومبيل نارىعىن مونيتورينگىلەۋ جانە ساراپتاۋ اگەنتتىگىنىڭ (انمسا - قازاقستاننىڭ، ازيانىڭ جانە الەمنىڭ اۆتوموبيل جانە ارالاس سالالارىنداعى ەكونوميكالىق پروتسەستەردى ساراپتاۋ جانە مونيتورينگىلەۋگە ماماندانعان تاۋەلسىز جەكە زەرتتەۋ ۇيىمى) مالىمەتىنشە، بۇل قۇبىلىس نەگىزىنەن بۇرىن رەسەيلىك اۆتوموبيل زاۋىتتارىندا قۇراستىرىلعان ەۋروپالىق جانە جاپوندىق ماركالار جابدىقتارىن جەتكىزۋدىڭ توقتاتىلۋىنا بايلانىستى بولىپ وتىر. رەسەيلىك ءوندىرىستىڭ Toyota ،VW ،Renault ،Nissan جانە باسقا دا ماركالارىنىڭ جەتكىزىلىمى توقتاعاننان كەيىن قازاقستاننىڭ اۆتونارىعىنداعى رەسپۋبليكالىق جانە وڭىرلىك ويىنشىلار قىتايدان يمپورتتىق اۆتوموبيلدەردى جەتكىزۋدى ەسكەرە وتىرىپ، برەندتەر پورتفەلىن قالىپتاستىرا باستادى.

بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا ءبىر قىتايلىق برەندتىڭ اۆتوموبيلدەرىنىڭ ءوندىرىسى لوكاليزاتسيالانعان. 2015 -جىلى قوستاناي زاۋىتىندا JAC اۆتوموبيلدەرىنىڭ ءىرى توراپتىق ءوندىرىسى باستالدى.

ول ۋاقىت وتە كەلە CKD- وندىرىسىنە (دانەكەرلەۋ جانە بوياۋ) اينالدى. ال 2022 -جىلدىڭ 15-قاراشاسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايلىق مۋلتيبرەندتى، ياعني Changan, Chery, Haval سىندى ءتۇرلى ماركالى اۆتوموبيلدەردى شىعاراتىن زاۋىتتىڭ ىرگەتاسىن قالاۋ راسىمىنە قاتىستى.

پرەزيدەنتكە جوبانىڭ ءتولقۇجاتى تانىستىرىلىپ، 2024 -جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىندا اشىلادى دەپ جوسپارلانعان زاۋىتتىڭ ۇلگىسى كورسەتىلدى. زاۋىتتىڭ ءوندىرىس اۋماعى 100 مىڭ شارشى مەتردەن اسادى. ءۇش اۆتوكولىك ماركاسىنىڭ ءارقايسىسى ءۇشىن دانەكەرلەۋ جانە قۇراستىرۋ جۇمىستارىنا ارنالعان جەكە سەح سالىنادى. زاۋىت ىسكە قوسىلعاننان كەيىن ونىڭ وندىرىستىك قۋاتى جىلىنا 90 مىڭنان استام كولىك شىعارۋعا جەتەدى. ينۆەستيتسيانىڭ جالپى قۇنى 100 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى.

ال وسى جىلدىڭ ناۋرىزىندا Allur اۆتوموبيل كومپانياسى مەن Jetour برەندى قازاقستاندا Jetour اۆتوموبيلدەر ءوندىرىسىن باستاۋ جونىندە ستراتەگيالىق كەلىسىمگە قول قويدى. وسىلايشا قوستاناي قالاسىنداعى وتاندىق كاسىپورىندا اتالعان اۆتوموبيل ءوندىرىسى باستالدى.

ۋاعدالاستىق اياسىندا 2023 -جىلدان باستاپ بۇكىل ەل بويىنشا ديلەرلىك ورتالىقتار جەلىسىن قۇرۋىنا كىرىسەتىن Jetour Qazaqstan كومپانياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا Jetour برەندىنىڭ رەسمي ديستريبيۋتورى بولدى. ول كليەنتتەرىنە نارىقتىڭ ەكى سەگمەنتىنە جاتاتىن ءتورت مودەلدەن تۇراتىن جەلىسى قول جەتىمدى بولادى. C- SUV سەگمەنتىندە Jetour X1، ال D- SUV سەگمەنتىندە X70 ،X70 Plus جانە X90 Plus مودەلدەرى ۇسىنىلادى.

ايتا كەتەرلىگى، «Allur كومپانيالار توبى» ا ق قوستاناي قالاسىندا وڭتۇستىك كورەيالىق Kia كورپوراتسياسىمەن بىرلەسىپ، Kia اۆتوموبيلدەرىن شىعاراتىن جاڭا زاۋىتتىڭ قۇرىلىسىن دا باستاپ وتىر. بۇگىندە كومپانيا زاۋىتىندا كىا Sportage كولىگى قۇراستىرىلىپ جاتىر. مۇنان بولەك بيىل Kia Cerato شىعاراتىن CKD جەلىسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان.

جالپى، بۇگىندە قازاقستاننىڭ جەڭىل اۆتوموبيل نارىعىندا قىتايلىق 7 برەند ۇسىنىلعان. 2022 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ولاردىڭ جاڭا اۆتوموبيلدەردى ساتۋداعى جيىنتىق ۇلەسى 9,5 پايىزدى قۇرادى. قىتايلىق اۆتوموبيلدەر 38 مودەلدەن تۇراتىن 7 برەندتى قۇرايدى. ونىڭ ىشىندە سەدان كورپۋسىندا تەك ءبىر مودەل، پيكاپ كورپۋسىندا ءۇش مودەل بولسا، قالعان باسىم بولىگى - كروسسوۆەرلەر مەن جول تالعامايتىن كولىكتەر.

وسى جىلدىڭ ءساۋىر ايىنداعى جاعدايعا سايكەس، قىتاي برەندتەرىنڭ ورتاشا ەڭ تومەنگى باعاسى 14,8 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى. ال وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا بۇل كورسەتكىش 14,6 ميلليون تەڭگەنى قۇراعان بولاتىن. دەمەك، ەسەپتى كەزەڭ ىشىندە قىتاي كولىكتەرىنىڭ باعاسى 1,4 پايىزعا قىمباتتاپ وتىر. ال ەڭ قولجەتىمدى مودەل 8490000 تەڭگەگە، ەڭ قىمباتى 29990000 تەڭگە باستاپقى باعامەن ۇسىنىلادى.

قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان جانە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرىنىڭ نارىقتارىندا قىتايلىق اۆتووندىرۋشىلەر تاراپىنان باستاپقى باعا سەگمەنتىنىڭ مودەلدەرى بويىنشا ۇسىنىستار جوق. الدىن الا باعالاۋلار بويىنشا قازاقستاندا جاڭا اۆتوموبيلدەردىڭ جيىنتىق ساتىلىمىنداعى قىتاي برەندتەرىنىڭ ۇلەسى مودەلدىك قاتاردى كەڭەيتۋ، سونداي-اق ەۋروپالىق جانە جاپوندىق برەندتەر اۆتوموبيلدەرىنىڭ قىسقارتىلعان ۇسىنىسى ەسەبىنەن 2023 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي 15 پايىزعا جەتۋى مۇمكىن.

قىتايدىڭ جاڭا اۆتوموبيلدەر نارىعى

سانيتارلىق- ەپيدەميولوگيالىق تالاپتاردىڭ كۇشەيۋى جانە اقش- پەن ساۋدا سوعىسى جاعدايىندا قىتايدىڭ اۆتوموبيل نارىعى جىل سايىن ساتىلاتىن تەحنيكانىڭ سانى بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلىقتى ساقتاپ قالىپ وتىر. 2022 -جىلى قىتايدا 26,6 ميلليون اۆتوموبيل ساتىلدى. وسىلايشا نارىق 2021 -جىلعى دەڭگەيگە قاراعاندا 3,74 پايىزعا ارتا تۇسكەن.

وتكەن جىلى اۆتوموبيلدەردىڭ الەمدىك ساتىلىمى 81 ميلليون بىرلىكتى قۇرادى. ياعني، جاھاندىق نارىق 2021 -جىلعى دەڭگەيگە قاراعاندا 2 پايىزعا تومەندەگەنىن كورسەتتى. قىتايدىڭ الەمدىك اۆتوموبيل ساتىلىمداعى ۇلەسى 32,8 پايىزدى قۇرادى. ءبىر جىل بۇرىن بۇل كورسەتكىش 31,5 پايىز بولاتىن. 2022 -جىلى قىتايدىڭ اۆتوموبيل نارىعىنداعى كوشباسشى Volkswagen ماركالى اۆتوموبيلدەر بولدى. ساتىپ الۋشىلاردىڭ برەندكە دەگەن سەنىمىنىڭ ارقاسىندا Volkswagen ماركالى كولىكتەر 2332730 دانا كولەمىندە ساتىلدى. وسى برەندتەن باسقا توپ-5 قۇرامىنا BYD (1858740 اۆتوموبيل)، Toyota (1841423 اۆتوموبيل)، ChangAn (1664061 اۆتوموبيل) جانە Honda (1399 907 اۆتوموبيل) كىردى.

سونىمەن قاتار وتكەن جىلى قىتايدا ەڭ كوپ ساتىلعان مودەل - Tesla Model Y. بۇل ماركانىڭ 2022 -جىلى 455091 ى ساتىلعان. ەكىنشى ورىندا BYD Song كولىكتەرى تۇر - 411026. مۇنان بولەك، ۇزدىك توپ-5-كە Volkswagen Lavida (376627 اۆتوموبيل)، Haval H6 (288083 اۆتوموبيل)، GAC Trumpchi (259543 اۆتوموبيل) كىرەدى.

قازاقستاننىڭ اۆتوموبيل نارىعىنا شولۋ

قازاقستاندا دا جاڭا كولىكتەر ءوندىرىسى ايتارلىقتاي ءوستى. ماسەلەن، 2022 -جىلعى قاڭتار- جەلتوقساندا بارلىق ۇلگىدەگى 113,9 مىڭ اۆتووالىك شىعارىلدى. بۇل 2021 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 21,8 پايىزعا ارتىق. بارلىق وندىرىلگەن كولىكتەردىڭ 103,3 مىڭى - جەڭىل اۆتوكولىكتەر.

بۇل 2021 -جىلمەن سالىستىرعاندا 28,1 پايىز ءوسىمدى كورسەتەدى. بيىل دا سالانىڭ ءوسۋ ءۇردىسى جالعاسۋدا. ماسەلەن، 2023 -جىلدىڭ قاڭتار- اقپان ايلارىندا 19,5 مىڭ اۆتوكولىك شىعارىلدى. بۇل 2022 -جىلدىڭ قاڭتار- اقپانىمەن سالىستىرعاندا 36,7 پايىزعا كوپ. ونىڭ ىشىندە جەڭىل اۆتوكولىكتەر 17,5 مىڭدى قۇراپ، ءبىر جىلدا 41,3 پايىزعا ۇلعايدى. جالپى وتكەن جىلى ەلىمىزدە 123,8 مىڭ جاڭا اۆتوكولىك ساتىلدى. بۇل ءبىر جىل بۇرىنعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 5,3 پايىزعا جوعارى.

ايتا كەتەرلىگى بيىل قىتايلىق برەندتەر ەرەكشە تانىمال بولىپ تۇر. ماسەلەن، وسى جىلدىڭ قاڭتار- ناۋرىزدا ولاردىڭ ساتىلىمداعى ۇلەسى 17,7 پايىزعا جەتتى. 2022 -جىلدىڭ قاڭتار- ناۋرىزىندا بۇل كورسەتكىش 5,9 پايىز بولعان ەدى. Chery, Exeed, Haval, JAC جانە Changan سياقتى برەندتەر ۇزدىك وندىققا كىردى. ال تاعى ءۇش برەند - Geely ،Yutong جانە JAC Trucks ەڭ جاقسى ساتىلعان 20 برەندتىڭ قاتارىندا.