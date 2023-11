وسكاردا «ۇزدىك اكتريسا» نوميناتسياسىن العاش رەت ازيالىق جەڭىپ الدى

استانا. قازاقپارات - «ءبارى بارلىق جەردە جانە ءبىر ۋاقىتتا» (Everything Everywhere All at Once) فيلمىندەگى ءرولى ءۇشىن ميشەل يەو «وسكار» سىيلىعىن جەڭىپ الدى.

60 جاستاعى مالايزيالىق اكتريسا «ءبارى بارلىق جەردە جانە ءبىر ۋاقىتتا» فيلمىندەگى باستى ءرولى ءۇشىن «وسكار» الدى. وسكار سىيلىعىنىڭ 95 جىلدىق تاريحىندا ءوزىن ازيالىق تەكتى ايەلمىن دەپ سانايتىن بىردە-ءبىر اكتريسا بۇل نوميناتسيانى العان جوق.

بۇل سونىمەن قاتار «گەيشانىڭ ەستەلىكتەرى»، «ماركو پولو» جانە «جاسىرىن ايداھار» فيلمىمەن تانىمال اكتريسا ءۇشىن العاشقى «وسكار» سىيلىعى.

فيلمدە ءومىرى جاقسى وتپەي جاتقان ەۆەليننىڭ وقيعاسى باياندالادى، ءبىراق ول كەنەتتەن پاراللەلدى عالامداردى شارلاي الاتىنىن جانە ءوزىنىڭ باسقا نۇسقالارىنا قول جەتكىزە الاتىنىن بىلەدى.

كەيت بلانشەتت (تار)، انا دە ارماس (اققۇبالار)، اندرەا رايسەبورو (لەسلي ءۇشىن)، ميشەل ۋيليامس (فابەلمانس) ۇزدىك ايەل ءرولى ءۇشىن سايىسقا ءتۇستى.