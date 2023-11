موڭعوليا استاناسىنىڭ اتاۋىن تۇرار رىسقۇلوۆ قويىپ بەرگەنى راس پا؟

استانا. قازاقپارات - جەلىدە موڭعوليا استاناسىنا ۇلان-باتىر دەگەن اتاۋدى تۇرار رىسقۇلوۆ ۇسىندى دەگەن اقپارات تاراعان، - دەپ حابارلايدى Factcheck.kz.

باسىلىم مالىمەتىنشە، تۇرار رىسقۇلوۆ موڭعوليا استاناسىن «ۇلان-باتىر-حوتو» دەپ اتاۋدى ۇسىنعان. مۇنى قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك دەرەككوزدەر راستايدى. بۇل قاتاردا امەريكالىق زەرتتەۋشى مايكل ديللوننىڭ Mongolia: A Political History of the Land and its People كىتابى، ي. ي. لوماكيننىڭ «مونگولسكايا ستوليتسا، ستارايا ي نوۆايا» كىتابى، سونداي-اق، رىسقۇلوۆتىڭ ەڭبەكتەر جيناعى بار. بۇل ۇسىنىس قابىلدانعان، ال كەيىن «حوتو» ءسوزى استانا اتاۋىنان الىپ تاستالعان.

1924-جىلى قىتايدان تاۋەلسىزدىك الۋ ءۇشىن بىرنەشە جىل كۇرەسكەن موڭعول ريەۆوليۋتسيونەرلەرى كوممۋنيستىك يدەالدارعا نەگىزدەلگەن موڭعول حالىق رەسپۋبليكاسىن قۇرعان. سول جىلعى قاراشادا كەڭەس جانە موڭعول ساياسي قايراتكەرلەرى سول كەزدە «ۋرگا» دەپ اتالعان م ح ر استاناسىنا جينالعان. ولاردىڭ اراسىندا تۇرار رىسقۇلوۆ تا بولعان. كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى استانانىڭ اتىن وزگەرتۋ بولعان. 1- حالىقتىق حۋرالدىڭ حاتتامالارىندا كوپتەگەن ۇسىنىس ايتىلعانى، ءبىراق كوپشىلىك «باتور-حوتو» اتاۋىنا داۋىس بەرگەنى ايتىلادى. سودان كەيىن تۇرار رىسقۇلوۆ تريبۋناعا شىعىپ، ۋرگۋدى «ۇلان-باتىر-حوتو»، ياعني قىزىل باتىر قالاسى دەپ اتاۋدى ۇسىنعان.

ول «باتور-حوتو» دەگەن اتاۋدى شىڭعىس حانعا بايلانىستىرعان. م ح ر- دە جاۋلاپ الۋ ماقساتى بولماعان، ونىڭ نەگىزىندە ريەۆوليۋتسيالىق دامۋ جولى جاتىر. سوندىقتان كوممۋنيستىك باستاماعا سۇيەنگەن «ۇلان-باتور-حوتو» اتاۋى ءبىراۋىزدان قابىلدانعان.