قازاقستان ترافيك شوعىرلاناتىن الەمدىك ورتالىقتارعا قوسىلۋ ءۇشىن ازەربايجانمەن جۇمىس ىستەيدى

استانا. قازاقپارات - ترافيك شوعىرلاناتىن الەمدىك ورتالىقتارعا قوسىلۋ ءۇشىن ازەربايجاندىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسكەن جۇمىستار باستالدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«زاماناۋي جانە دامىعان ينفراقۇرىلىمسىز اۋىلدىق جەرلەردە سيفرلاندىرۋ ءىسىن جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنى ءسوزسىز. سوندىقتان قازاقستان حالىقارالىق دالىزدەر مەن دەرەكتەردىڭ ترانسشەكارالىق اعىنىنا ساي كەلەتىن سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دايەكتى تۇردە قالىپتاستىرىپ كەلەدى. ترافيك شوعىرلاناتىن الەمدىك ورتالىقتارعا قوسىلۋ ءۇشىن ترانسكاسپي ۋچاسكەسىندە ازەربايجاندىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسكەن جۇمىس باستالدى. بۇل جەردە وڭتۇستىك شىعىس ازيا مەن ەۋروپا جونىندە ءسوز بولىپ وتىر»، - دەدى ق ر پرەزيدەنتى حالىقارالىق تەحنولوگيالىق فورۋمى بارىسىندا.

IT سەكتوردى دامىتۋ - مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ماڭىزدى جانە تۇراقتى باسىمدىعى.

«بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا IT سەكتوردى دامىتۋ ءۇشىن وتە جاقسى جاعداي جاسالعان دەپ ايتۋعا بولادى. بۇل رەتتەۋشى بازاعا دا، IT بيزنەستى دامىتۋ ءۇشىن بىرەگەي رەجيمدەرى مەن قۇرالدارى بار ارنايى الاڭدارعا دا قاتىستى. ءبىز ەرەكشە سالىق جانە ۆيزا رەجيمى بار Аstana Hub IT ستارتاپتاردىڭ حالىقارالىق تەحنوپاركىن قۇردىق. 900-دەن استام كومپانيا قازىردىڭ وزىندە ونىڭ رەزيدەنتى بولدى جانە قازاقستاندىق جانە حالىقارالىق نارىقتا تابىستى جۇمىس ىستەپ ءجۇر»، - دەدى ق ر پرەزيدەنتى حالىقارالىق تەحنولوگيالىق فورۋمى بارىسىندا.

مەملەكەت باسشىسى مۇنان بولەك الماتىدا «يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار پاركى» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنىڭ بازاسىندا جۇمىس ىستەيتىن IT- كلاستەر قۇرىلعانىن اتاپ ءوتتى.

«ونىڭ ەرەكشەلىگى ەكستەرريتوريالىق رەزيدەنتتىكتە جانە پرەفەرەنتسيالىق رەجيمدى قولدانۋدا جاتىر. جالپى، IT سەكتوردى دامىتۋ - مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ماڭىزدى جانە تۇراقتى باسىمدىعى. جاقىندا ا ق ش- تا بولعانىمدا Microsoft, Epam, Coursera سياقتى كومپانيالاردىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزدىم. قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ جانە ءبىزدىڭ ەلدە وقشاۋلاۋ تۋرالى ناقتى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلدى»، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.

اۆتور

مارلان جيەمباي