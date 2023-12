قىتاي رەسەيگە كورسەتىلەتىن كومەك تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعاردى

نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - ق ح ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى چجاو ليجيان رەسەيدىڭ ۋكراينادا ارنايى وپەراتسيا وتكىزۋىنە بايلانىستى اسكەري كومەك سۇراعانى تۋرالى حابارلامالار جالعان ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Reuters.

ساياساتكەر ا ق ش كەيىنگى ۋاقىتتا قىتايدىڭ ۋكراينا ماسەلەسىنە قاتىستى ۇستانىمى تۋرالى وسىنداي جالعان اقپاراتتى بەلسەندى تۇردە تاراتا باستاعانىن اتاپ ءوتتى.

«امەريكا تاراپى تاراتقان ءتيىستى حابارلامالار جالعان»، دەدى قىتاي س ءى م وكىلى.

ليجيان قىتاي قوس تاراپتىڭ بەيبىت كەلىسسوزدەرى مەن ۋكرايناداعى شيەلەنىستىڭ توقتاتىلۋىن قولدايتىنىن اتاپ ءوتتى.

«شيەلەنىستىڭ ودان ءارى ۋشىعۋىنا ەمەس، ديپلوماتيالىق جاعىنان رەتتەۋگە ىقپال ەتۋىمىز كەرەك»، - دەپ تولىقتىردى چجاو ليجيان.

جاقىندا Financial Times, New York Times جانە The Washington Post سەكىلدى شەتەل باسىلىمدارى ا ق ش ۇكىمەتىندەگى اتى اتالماعان دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ، رەسەي بيلىگى ۋكرايناداعى اسكەري شابۋىلعا جانە ەكونوميكالىق سانكتسيالاردىڭ سالدارىنا قارسى تۇرۋ ءۇشىن قىتايدان اسكەري جانە ەكونوميكالىق كومەك سۇراعانىن حابارلاعان ەدى.

امەريكالىق باسىلىم دەرەككوزدەرى ماسكەۋ ۋكراينامەن اراداعى سوعىس باستالعاننان بەرى بەيجىڭنەن اسكەري تەحنيكا مەن باسقا دا كومەك سۇراعانىن مالىمدەدى. Ft دەرەكتەرى بويىنشا، سوعىستىڭ ءۇشىنشى اپتاسىنىڭ ورتاسىندا رەسەيدە قارۋدىڭ كەيبىر ءتۇرى تاۋسىلۋى مۇمكىن.

گاۋھار قاپاش

egemen.kz