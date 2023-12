الماتى «اقىلدى» قالالار رەيتينگىندە ەكىنشى ورىندا تۇر

الماتى. قازاقپارات - الماتى ت م د «اقىلدى» قالالارىنىڭ اراسىندا ەكىنشى ورىندا تۇر.

بۇل تۋرالى بريفينگ بارىسىندا قالانىڭ سيفرلاندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى بايان قوڭىربايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ونىڭ ايتۋىنشا، الماتى ت م د مەن شىعىس ەۋروپا اۋماعىنداعى قالالاردىڭ كوشباسشى توبىنا كىرەدى.

«ءبىزدىڭ مەگاپوليس ماسكەۋدەن كەيىن «اقىلدى» قالالار رەيتينگىندە - ەكىنشى، ال IDC رەيتينگىندەگى سيفرلىق جەتىلۋ دەڭگەيى - 2,7 بال. سيفرلاندىرۋ تۋرالى ايتقاندا، پروتسەسستەر «الماتى-2050» جانە «سيفرلىق قازاقستان» باعدارلامالارىنىڭ ستراتەگيالىق ماقساتتارىنا سايكەس كەلۋى ءتيىس ەكەنىن تۇسىنگەن ءجون. ءبىز قالانى سيفرلاندىرۋمەن قاتار، تۇرعىندار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا تىرىسامىز. ءبىزدىڭ باسقارما «اقىلدى» قالانىڭ 11 سالاسىن قامتي وتىرىپ، ءتۇرلى مەملەكەتتىك ورگاندار ۇسىنعان 17 سيفرلىق وفيتسەردى بەكىتتى»، - دەپ اتاپ ءوتتى سپيكەر.

الماتىدا ءبىرىڭعاي دەرەكتەر بازاسى، سينگاپۋرلىق Smart City مودەلى بويىنشا ءبىرقاتار جوبالار ىسكە استى.

اتالعان IT- پلاتفورما مەملەكەتتىك ورگاندارعا ءوزارا دەرەكتەرمەن دەرەۋ الماسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

«ماسەلەن، 2021-جىلى قالانى سيفرلاندىرۋ باسقارماسىنىڭ جۇمىسىنداعى باستى باعىت - ءبىرىڭعاي كوممۋنيكاتسيالىق كەڭىستىك قۇرۋ، قالا قىزمەتىنە IT كەڭەستى تارتۋ جانە قولدانبالى فورماتتتا ۋنيۆەرسيتەتتەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى قالىپتاستىرۋ بولدى»، - دەيدى بايان قوڭىربايەۆ.

نەگىزگى يدەيا - بارلىق ءبىلىم مەكەمەلەرىن، تەحنوپاركتەردى، اكسەلەراتورلار مەن IT - كومپانيالاردى تىكەلەي بايلانىستى قامتاماسىز ەتەتىن ءبىر پلاتفورماعا بىرىكتىرۋ.

«ءبىرىڭعاي كوممۋنيكاتسيالىق كەڭىستىك - IT بيزنەس، IT تالانتتار جانە ءبىلىم كلاستەرى ءۇشىن ءبىر تەرەزە. قازىردىڭ وزىندە پلاتفورمادا 1800 IT تالانت، 17 IT كومپانيا تىركەلگەن، 18 بوس جۇمىس ورنى ورنالاستىرىلعان، 47 ءبىلىم كۋرسى بار»، - دەدى ول.

سپيكەر الماتىنىڭ كلاستەرلىك دامۋى اياسىندا قالالىق IT كومپانيالار ورنالاساتىن اۋداندىق IT حابتار جوباسىنىڭ ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن جەتكىزدى.

«جەكە ينۆەستورلاردىڭ قولداۋى ارقاسىندا قالادا فرانسۋز باعدارلاما مەكتەبىنىڭ ECOLE 42 - Academie ONE Informatique مودەلى بويىنشا جاڭا بۋىن باعدارلامالاۋ مەكتەبى قۇرىلۋدا. بۇدان بولەك، قالا اكىمدىگى IT كاسىپكەرلەردى جۇيەلى قولداۋ ءۇشىن كەزەڭمەن گرانت بولەدى»، - دەدى ول.