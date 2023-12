قازاقستان مەن ساۋد ارابياسىنىڭ تىكەلەي اۋە رەيستەرى قايتا باستالادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازان ايىندا قازاقستاننان ساۋد ارابياسىنا تىكەلەي اۋە رەيستەرى اشىلادى.

بۇل تۋرالى ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى باقىت سۇلتانوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءبىزدىڭ ەلدەرىمىز اراسىندا تىكەلەي رەيستەردىڭ اشىلۋى دا بيزنەس پەن ءوزارا قارىم- قاتىناستى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسادى. قازاقستاندىق SCAT اۋە جەلىسى بيىلعى قازان ايىندا الماتى- دجيددا باعىتىنداعى تىكەلەي رەيستەردى قايتا باستايدى. سونداي- اق جاقىندا ساۋد ارابياسىنىڭ ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيمدى قايتا قوسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، بۇل ساۋد ارابياسى ازاماتتارىنا قازاقستانعا ەركىن كەلۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى باقىت سۇلتانوۆ ەلوردادا قازاقستان مەن ساۋد ارابياسىنىڭ بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق بيزنەس فورۋمىندا.

ايتا كەتەيىك، قازاقستان- ساۋد ارابياسى ساۋدا- ەكونوميكالىق، عىلىمي- تەحنيكالىق جانە مادەني ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كوميسسياسىنىڭ 5- وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن ەلورداعا ينۆەستيتسيالار ءمينيسترى حاليد ا. ءال- فاليح باستاعان ساۋد ارابياسى كورولدىگىنىڭ دەلەگاتسياسى كەلدى. دەلەگاتسيا قۇرامىندا ساۋد ارابياسى كولرولدىگىنىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارىنىڭ 50 دەن استام وكىلى جانە مۇناي- حيميا (SABIC، Alkhorayef Group, Aramco) ، ەنەرگەتيكا (ACWA Power، Aljomaih Energy and Water Company, Desert Technologies)، اقپاراتتىق تەحنولوگيالار (ELM، National Technology Group)، اگروونەركاسىپتىك كەشەن (SALIC، Al Rajhi International for Investment Co, Hdeim Dates, Faidh International Food Company)، دەنساۋلىق ساقتاۋ (Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group)، فارماتسيەۆتيكا (Jamjoom Pharma)، لوگيستيكا (Zajil)، تۋريزم (Seera)، جەڭىل ونەركاسىپ (Ajlan Bros Group)، ساۋدا (Saudi Industrial Export) جانە باسقا سالالارداعى ءىرى كومپانيالاردىڭ باسشىلارى بار.