قازاقستان تۋماسىن ا ق ش باس بانك رەتتەۋىشى ەتىپ تاعايىنداماق

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ا ق ش پرەزيدەنتى دجو بايدەن كورنەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بانك قۇقىعى پروفەسسورى، قازاقستان تۋماسى ساۋلە وماروۆانى ا ق ش- تاعى بانك سەكتورىنىڭ نەگىزى رەتتەۋىشى - اقشا اينالىمىن باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) ەتىپ تاعايىنداماق.

بۇل تۋرالى Bloomberg جازدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

باسىلىمنىڭ دەرەككوزىنىڭ مالىمەتىنشە، وماروۆانىڭ رەسمي كانديداتۋراسى وسى اپتادا ۇسىنىلۋى مۇمكىن. ەگەر ول وسى قىزمەتكە بەكىتىلسە، قازاقستان تۋماسى 1863 -جىلى نەگىزى قالانعان بانك رەتتەۋىشىن باسقاراتىن العاشقى ايەل بولادى. OCC – ا ق ش قارجى مينيسترلىگىنىڭ تاۋەلسىز بولىمشەسى.

رەتتەۋشى 1200 تريلليون دوللارلىق اكتيۆتەرى بار 14 بانكتى باقىلايدى، بۇل ا ق ش- تىڭ بانك جۇيەسىنىڭ بارلىق اكتيۆتەرىنىڭ ۇشتەن ەكىسىن قۇرايدى. ساۋلە وماروۆا كورنەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بانك قۇقىعى پروفەسسورى، م م ۋ (1989)، ۆيسكونسين ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (1999) جانە سولتۇستىك- باتىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (2001) تۇلەگى، زاڭ سالاسىنىڭ دوكتورى. قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىن مەڭگەرگەن.