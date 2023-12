سەرگەك ويانۋدىڭ التىن ەرەجەسى

نۇر-سۇلتان.قازاقپارات -بۇل ەرەجە اسا كوپ جىگەردى تالاپ ەتپەيدى، دەگەنمەن ايتارلىقتاي پايداسى زور.

6/30 ەرەجەسى مىناداي:

ۇيقىعا 6 ساعات الدىن كوفەين تۇتىنباڭىز جانە 30 مينۋت الدىن گادجەت پايدالانباڭىز.

عالىمدار ۇيقىعا دەيىن 3-6 ساعات بۇرىن كوفەين تۇتىنۋدىڭ اسەرىن زەرتتەگەن.

Caffeine Effects on Sleep Taken 0, 3, or 6 Hours before Going to Bed زەرتتەۋىنە سۇيەنسەك، التى ساعات - قاجەت بولعان ۋاقىتتىڭ ەڭ كەمى. سەبەبى، تاجىريبەگە قاتىسقان، ۇيقىعا دەيىن 6 ساعات بۇرىن كوفەين تۇتىنعان ادامنىڭ وزىندە دە ۇيقىنىڭ بۇزىلۋى سەزىلگەن.

ەڭ كوپ كوفەين، ارينە، كوفەنىڭ قۇرامىندا. كوفە ەڭ سەرگىتكىش قاسيەتكە يە سۋسىننىڭ ءبىرى. سوندىقتان دا، كوفەنى تاڭەرتەڭ نەمەسە كۇندىزگى ۋاقىتتا ىشكەن ابزال.

ايتپاقشى، شايدا دا ازداعان كوفەين مولشەرى بولادى. سودىقتان ۇيقى الدىندا كوك نەمەسە قارا ءشاي ىشپەگەن دۇرىس. ءبىراق، ءشوپتى دەمدەۋىشتەر ءسىزدىڭ ۇيقى ءتارتىبىڭىزدى بۇزبايدى.

گادجەتتەر

سمارتفون، نوۋتبۋك نەمەسە باسقا دا قۇرىلعىلاردىڭ ەكرانىنان شىققان كوگىلدىر جارىق مەلاتونيننىڭ ءوندىرىسىن، ياعني ۇيقى گورمونىن باياۋلاتادى. مۇنداي جارىقتار ىشكى اعزاعا «ءالى ۇيىقتاۋعا ەرتە» دەگەن بەلگى جىبەرەدى.

ۇيقى الدىندا دەمالعان ءجون. الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىڭىزدى قاراپ، جۇمىس حاتتارىنا جاۋاپ بەرىپ نەمەسە تەلەديدار كورۋ ارقىلى ءسىز ميىڭىزعا سالماق تۇسىرەسىز. ال، ۇيىقتاعان سوڭ ۇيالى تەلەفونىڭىزعا حاتتار كەلىپ، دىبىسى مازالاماس ءۇشىن ونى «ۇشۋ» رەجيمىنە قويىڭىز.

ەڭ دۇرىسى، ۇيقىعا دەيىنگى 2 ساعات الدىن بارلىق تەحنولوگيادان ءوزىڭىزدى الشاقتاتقان ءجون. ءبىراق، اعزاڭىز تولىقتاي ۇيقىعا كەتۋگە دايىندالۋى ءۇشىن جارتى ساعات تا جەتكىلىكتى.

massaget.kz