نەلسون ماندەلانىڭ نەمەرەسى ەلورداداعى دوستىق ۇيىندە بولدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - نەلسون ماندەلانىڭ نەمەرەسى ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى قورىنىڭ شاقىرتۋىمەن ەلگە رەسمي ساپارمەن كەلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«Thembekile Mandela Foundation» قورىنىڭ پرەزيدەنتى نديلەكا ماندەلا حانىممەن دوستىق ۇيىندەگى كەزدەسۋدى ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى ەتنوسارالىق قاتىناستاردى دامىتۋ كوميتەتىنىڭ وكىلدەرى ۇيىمداستىردى.

جۇزدەسۋگە قولدانبالى ەتنوساياسي زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى، «قازاقستان-و ا ر» حالىقارالىق قورىنىڭ باسشىلىعى، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى مەن نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ وكىلدەرى شاقىرىلدى.

كەزدەسۋ بارىسىندا تۇڭعىش پرەزيدەنت - ەلباسى ن. نازاربايەۆتىڭ بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىمدى نىعايتۋ جونىندەگى باستامالارى، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ قىزمەتى جانە ونى ودان ءارى دامىتۋ، ەتنوسارالىق قاتىناستار سالاسىنداعى وزەكتى عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

سونداي-اق، شارا بارىسىندا 2021-جىلى و ا ر- داعى قازاقستان ەلشىلىگى شىعارعان كورنەكتى ويشىل ءابۋ-ناسىر ءال-فارابيدىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىعى تۋرالى «Treatise on the need to strive for an excellent state « كىتابىنىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى جانە دوستىق ءۇيىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستىرۋ ۇيىمداستىرىلدى.