«بولاشاق» باعدارلاماسىمەن تاعىلىمدامادان وتەتىن ساناتتار ءتىزىمى كەڭەيتىلدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - مادەنيەت جانە سپورت سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا تاعىلىمدامادان وتە الادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ.

مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، «بولاشاق» باعدارلاماسى قازاقستاندىقتاردىڭ تاعىلىمداماسى ءۇشىن ساناتتار ءتىزىمىن كەڭەيتەدى. ەندى مادەنيەت جانە سپورت سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى شەتەلدىك جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىندا (مىسالى، New York Film Academy, University of the Arts London, Scuola Musicale di Milano جانە ت. ب. ) تاعىلىمدامادان وتە الادى. ءارتىس، رەجيسسەر، سۋرەتشى، ونەرتانۋشىلار ءبىر جىل بويى «ارت- مەنەدجمەنت»، «ديزاين. سۋرەت»، «ديريجەرلەۋ»، «ونەر تانۋ»، «ستسەنوگرافيا» جانە تاعى دا باسقا ماماندىقتار بويىنشا وقي الادى. دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت سالاسىنىڭ ماماندارى «سپورت پسيحولوگياسى»، «سپورت مەديتسيناسى»، «سپورت قۇقىعى» سياقتى باعىتتار بويىنشا بىلىكتىلىكتەرىن ارتتىرا الادى.

«بۇرىن مادەنيەت جانە سپورت سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا تاعىلىمدامادان وتپەگەن. ەلىمىزدە وسى سالالاردىڭ دامۋىن قولداۋ ماقساتىندا قاجەتتى جۇمىستار جاسالدى. ەندى مادەنيەت جانە سپورت ماماندارىندا الەمنىڭ بەدەلدى شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارى مەن ۇيىمدارىندا وزدەرىنىڭ كاسىبي دەڭگەيىن ارتتىرۋ مۇمكىندىگى بار. كريتەريلەرگە كەلەتىن بولساق، ۇمىتكەرلەردىڭ كەمىندە ءۇش جىل جالپى جۇمىس ءوتىلى، ونىڭ ىشىندە سوڭعى 12 اي تاڭداعان ماماندىعى بويىنشا جۇمىس ءوتىلى بولۋى ءتيىس. سونداي- اق قابىلداۋشى شەتەلدىك ۇيىمنان شاقىرتۋدىڭ، B1 دەڭگەيىنەن كەم ەمەس ناتيجەسى بار ءتىل بويىنشا ەمتيحان تاپسىرعانى تۋرالى سەرتيفيكاتتىڭ بولۋى مىندەتتى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر ب ع م حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى پرەزيدەنتىنىڭ م. ا. دانيار مۇقيتانوۆ.

ستيپەندياتتار تاعىلىمدامادان ءوتۋ ءۇشىن كەپىلگە جىلجىمايتىن مۇلىك قويمايدى.

مىندەتتەمەلەردىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن سوڭعى 12 اي ىشىندە تۇراقتى تابىسى بار 50 جاسقا دەيىنگى ەكى قازاقستان ازاماتىن كەپىلگەر رەتىندە ۇسىنسا جەتكىلىكتى. 2021 -جىلى دەنساۋلىق ساقتاۋ، مادەنيەت، سپورت سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، پەداگوگتەر، مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر، ينجەنەر- تەحنيكتەردىڭ تاعىلىمدامادان ءوتۋى ءۇشىن 110 «بولاشاق» ستيپەندياسى بولىنگەن.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، حالىقارالىق ستيپەنديانى تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن قۇجاتتاردى قابىلداۋ 4-مامىردا باستالىپ، 28-قازانعا دەيىن جالعاسادى.