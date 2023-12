قازاقپارات فوتوتىلشىلەرىنىڭ جۇمىستارى سەۋلدەگى كورمەدە جۇرت نازارىنا ۇسىنىلدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى وڭتۇستىككورەيالىق «Yonhap» جاڭالىقتار اگەنتتىگى ۇيىمداستىرعان حالىقارالىق كورمەگە قاتىسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«Yonhap» اقپارات اگەنتتىگى ازيا- تىنىق مۇحيت ۇيىمىنىڭ (OANA) ءتوراعاسى رەتىندە «International press photo exhibition: at the scenes of the pandemic» («حالىقارالىق باسپا ءسوز فوتوكورمەسى: پاندەميا كەزىندە) كورمەسىن ۇيىمداستىردى.

فوتوكورمە كوروناۆيرۋس ىندەتى تاقىرىبىنا ارنالعان. سۋرەتتەر كورمەسى 24-قاراشادا سەۋلدەگى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ تاريح مۇراجايىندا اشىلدى. كورمە 2021 -جىلدىڭ 1-ناۋرىزىنا دەيىن جالعاسادى. فوتوكورمەگە «قازاقپارات» ح ا ا فوتوتىلشىلەرى - مۇحتار حولدوربەكوۆ، ۆيكتور فەديۋنين، الەكساندر پاۆسكيدىڭ تۇسىرگەن سۋرەتتەرى قويىلعان. جالپى كورمەدەن الەمنىڭ الدىڭعى قاتارلى 47 اقپارات اگەنتتىگىنىڭ 120 فوتوسۋرەتىن كورۋگە بولادى.

سۋرەتتەر كورمەسىنە قانداي جۇمىستار قويىلعانىن مىنا سىلتەمە ارقىلى قاراپ شىعۋعا بولادى.

ايتا كەتسەك، «قازاقپارات» ح ا ا ازيا- تىنىق مۇحيت وڭىرىندەگى جاڭالىق اگەنتتىكتەرى ۇيىمىنىڭ (OANA) مۇشەسى.





اۆتور: بالنۇر قوجاگەلدى