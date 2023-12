امەريكا راديولارى ديماشتىڭ اندەرىن بەرە باستادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ راديوستانتسيالارىندا ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اندەرى تۇراقتى بەرىلىپ كەلەدى.

قازاقپارات بۇل تۋرالى dimashnews.com سايتىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى. بيىلعى 28-مامىردا «KMRD- LP. FM» راديوستانسياسى ديماشتىڭ ءانىن العاش قويعان كۇنى اتالمىش راديو تىڭدارماندارىنىڭ سانى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتكەن.

قازاق ءانشىسىنىڭ جانكۇيەرلەرى ەفيردى ا ق ش-تىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن تىڭداعان. «KMRD» - مادريدتەگى (نيۋ- مەكسيكو) تانىمال راديوستانسيا. وندا شتاتقا ايگىلى جالعىز ديدجەي تريفتيدىڭ (DJ Thrifty) باعدارلاماسى تارالادى. باعدارلاما كۇن سايىن تاۋ ۋاقىتىمەن ساعات 21:00-دە (نۇر- سۇلتان ۋاقىتىمەن 9:00-دە) اۋە تولقىنىنا شىعادى.

قازاقستاندىق ورىنداۋشىنىڭ داۋىسىنا تامسانعان ديدجەي تريفتي: «راسىمەن دە، امەريكانىڭ راديوەفيرلەرىندە بۇل جىگىتكە از ۋاقىت بولىنەدى ەكەن، ۇزارتۋ كەرەك»، - دەگەن. سودان بەرى ديدجەي تريفتي ءوز باعدارلاماسىنا ديماشتىڭ اندەرىن تۇراقتى تۇردە قوسىپ كەلەدى»، - دەلىنگەن سايتتاعى اقپاراتتا.

24-مامىردا «Dimash USA Fan Club» فان-كلۋبىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى اليسا كەللوگ جۇمىس ىستەيتىن گالەرەياعا شون گرين (ديدجەي تريفتي) قوناق بولىپ كەلگەن. شونمەن اڭگىمە- دۇكەن قۇرۋ بارىسىندا اليسا سول كۇنى ونىڭ تۋعان كۇنى ەكەنىن بىلەدى. اليسا كەللوگ وعان 24-مامىردا دۇنيەگە كەلگەن انشىلەردىڭ ءبىرىنىڭ فاناتى ەكەنىن ايتادى. ديدجەي ءانشى تۋرالى سۇراستىرا باستاعان. اليسا بىردەن ديماشتىڭ كومپوزيتسيالارىنىڭ ءبىرىن قوسىپ، تىڭداتقان. ديدجەيدىڭ قاتتى قىزىققانىن بايقاعان ول، راديو ەفيرىندە ونىڭ اندەرىن بەرىپ تۇرۋدى ۇسىنعان. ديدجەي تريفتي ويلانباستان كەلىسىمىن بەرگەن.

كەيىن ول د. قۇدايبەرگەننىڭ داۋىسىن ءوزىنىڭ ارىپتەسى - «KMRD» راديوستانتسياسىنىڭ تاعى ءبىر ديدجەيى گۆەندولين زاكسۋسقا (DJ Gwendolyn Zaxus) تىڭداتقان. ناتيجەسىندە، گۆەندولين ديماشتى ءوزىنىڭ اپتا سايىنعى ەكى ساعاتتىق «Mad Talk» حابارىنا قوسقان.

ال 17-ماۋسىمدا ول قازاقستاندىق ورىنداۋشىنىڭ التى ءانىن ەفيرگە بەرىپ، حابارىنىڭ 45 مينۋتىن ديماشقا ارنادى. سونداي-اق تەحاستاعى «Dimash USA Fan Club Texas State « فان- كلۋبىنىڭ ليدەرلەرى وسى شتاتتاعى راديوستانتسيالارمەن بايلانىسقا شىعىپ، د. قۇدايبەرگەننىڭ اندەرىن قوسۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساعان. 18-ماۋسىمدا تەحاس شتاتىنداعى «KKDA 730 AM» (DKnet.com) راديوسىنىڭ ديدجەيى كان يەري قازاقستاندىق ورىنداۋشىنىڭ «All by Myself» ءانىنىڭ كاۆەر- نۇسقاسىن ەفيرگە بەردى.

امەريكالىق ديدجەيلەر قازاقستاندىق انشىمەن تانىستىرعانى ءۇشىن فاناتتارعا ريزاشىلىعىن بىلدىرگەن. ءمالىم ەتىلگەندەي، قازىرگى ۋاقىتتا ديماشتىڭ ا ق ش-تىڭ كوپتەگەن شتاتىنداعى فاناتتارى ونىڭ اندەرىن ءوز شتاتتارىنداعى راديو تولقىنىنا شىعارۋ ءۇشىن بەلسەندى جۇمىس جاساۋدا. «بۇگىندە امەريكانىڭ راديوستانتسيالارىندا ديماشتىڭ «SOS d’un terrien en détresse «، «All By Myself»، «Give Me Your Love «، «Jamaica»، «لەيلا»، «ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي»، «Across Endless Dimensions»، «Love is Like a Dream»، «ساعىندىم سەنى» جانە «Be Happy» سەكىلدى اندەرى قوسىلدى»، - دەلىنگەن سايتتاعى اقپاراتتا.

ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اندەرى يسپانيا، لاتۆيا، گرەكيا راديولارىنان بەرىلە باستاعانىن جازعان بولاتىنبىز.