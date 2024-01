الەمدەگى اۋاسى ەڭ تازا جەر انىقتالدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - مامانداردىڭ تۇجىرىمىن د ن ق ناتيجەسى راستادى. كولورادو ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى زەرتتەۋ جۇرگىزىپ، پلانەتاداعى اۋاسى ەڭ تازا ايماقتى اتادى.

عىلىمي جاڭالىقتىڭ جاي- جاپسارىن Proceedings of the Natural Academy of Sciences جۋرنالىنان وقۋعا بولادى. ولاردىڭ سوزىنشە، جەر شارىندا ادامنىڭ ارەكەتىنەن باستاپقى قالپى بۇزىلماعان، بۇلىنبەگەن تابيعات قالماعان. دەسە دە عالىمدار انتاركتيدانى قورشاي ورنالاسقان تىنىق، اتلانت جانە ءۇندى مۇحيتىنىڭ وڭتۇستىك بولىكتەرى، ءبىر سوزبەن ايتقاندا، وڭتۇستىك مۇحيتتا اۋا ساف كۇيىندە دەيدى. بۇل كوزەمەلگە كوز جەتكىزۋ ءۇشىن ساراپشىلار انتاركتيدا جاعاجايلارىنا ساپارلايدى. جولاي اۋا سىناماسىن الىپ، ونداعى باكتەريالاردى زەرتتەگەن. د ن ق قورىتىندىسى عالىمداردىڭ پايىمى قيسىندى دەۋگە نەگىز بولىپ وتىر. اۋدارعان: ن. ت

